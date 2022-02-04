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Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Чернов будет достойной заменой Жиго»

сегодня, 17:40

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА Никиты Чернова со «Спартаком».

Чернов — хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.

Думаю, Чернов впишется в состав «Спартака». Сам не понимаю, почему ЦСКА так разбазаривает своих воспитанников. Жалко ребят. Конечно, Никита будет заменой Жиго. У Самуэля же были ошибки, мне не нравилось, как он играет в обороне. Жиго подключался в атаку, но это не его дело. Прямые функции Самуэля — оборонительные, сумел подключиться — хорошо, но оборона страдает. Чернов будет достойной заменой Жиго.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:39
Чернов до костей красно-синий, как теперь ему смотреть спартачам в глаза не знаю.но это подстава ,а не трансфер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:21
Спартачи ещё молиться будут на Чернова.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:15
Не вижу ничего общего и разницу даже в классе не хочется сравнивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:11
Грустно всё это!
cska1948
cska1948
сегодня в 17:59
"...Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват..."
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Никите 26 лет и "пока сыроват"? Вот СпаМ пускай с ним и работает.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:46
Мало нам Ловчева с Кавазашвили ? Ещё один мараз..........матик подтянулся . )) Чернов - хорошая замена Жиго ? Это тоже самое ,что после Тойоты пересесть на Ладу ! ))))))
makkie
makkie
сегодня в 17:46
Похоже, Пономарёв с Чепчуговым связался )))
Иначе не понять, почему он несёт такую чушь и сравнивает уровень Жиго с уровнем какого-то Чернова 🙈🙈🙈
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