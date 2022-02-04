Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Чернов будет достойной заменой Жиго»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА со «Спартаком».

Чернов — хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА , это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.