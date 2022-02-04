Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Чернов будет достойной заменой Жиго»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал подписание контракта воспитанника ЦСКА Никиты Чернова со «Спартаком».
Чернов — хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.
Думаю, Чернов впишется в состав «Спартака». Сам не понимаю, почему ЦСКА так разбазаривает своих воспитанников. Жалко ребят. Конечно, Никита будет заменой Жиго. У Самуэля же были ошибки, мне не нравилось, как он играет в обороне. Жиго подключался в атаку, но это не его дело. Прямые функции Самуэля — оборонительные, сумел подключиться — хорошо, но оборона страдает. Чернов будет достойной заменой Жиго.
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Никите 26 лет и "пока сыроват"? Вот СпаМ пускай с ним и работает.
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Никите 26 лет и "пока сыроват"? Вот СпаМ пускай с ним и работает.
Иначе не понять, почему он несёт такую чушь и сравнивает уровень Жиго с уровнем какого-то Чернова 🙈🙈🙈
Иначе не понять, почему он несёт такую чушь и сравнивает уровень Жиго с уровнем какого-то Чернова 🙈🙈🙈