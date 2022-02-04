Агент Миранчука объяснил, почему Алексей не перешёл в «Дженоа»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» , объяснил, почему футболист не перешёл в «Дженоа».

Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения ― соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров ― аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб.