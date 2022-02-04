ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2021/2022

Агент Миранчука объяснил, почему Алексей не перешёл в «Дженоа»

сегодня, 21:37

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему футболист не перешёл в «Дженоа».

Нас привлекала возможность работы с русскоговорящим тренером Андреем Шевченко. Я общался с директорами «Аталанты» и «Дженоа». Клуб из Генуи был готов арендовать Лёшу с правом выкупа. Но у футболиста присутствовали сомнения в правильности такого решения ― соревновательный период занял бы всего пять месяцев. Пока переедешь, привыкнешь и усвоишь новые требования тренера и способности партнёров ― аренда уже закончится. К тому же потом Шевченко покинул клуб.

На данный момент Миранчук восстанавливается от травмы.

Все новости
Русский футбольный след в Швейцарии. Чалов идёт по следам Шалимова и Кержакова
31 январяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Слово «проблема» забыли во втором матче. «Ференцварош» одержал первую победу при Черчесове
31 январяДанил Бритвин в блоге Тренерская доляКомментарии3
Головин вышел на поле в составе «Монако» впервые с декабря 2021 года
31 января
Сартори: «Миранчук остаётся в „Аталанте“. Переговоры с „Лацио“ окончены»
30 января
СлухиПереговоры «Фиорентины» с Кокориным о расторжении контракта зашли в тупик
29 января
Слухи«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным
29 января
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:28
Пора забыть.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 22:17, ред.
С периодом адаптации в полгода, надо было в депо сидеть и не дергаться, ну или напрвляться в команду мечты всех нищих фуболеров, быть одним из контролеров газовой трубы
112910415
112910415
сегодня в 21:40
ну, не сбылось
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100