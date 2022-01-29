Переговоры «Фиорентины» с Кокориным о расторжении контракта зашли в тупик

«Фиорентина» не может договориться о расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.
По информации Tuttomercatoweb, итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость, в свою очередь российский хавбек готов перейти в новый клуб свободным агентом.
Однако Corriere dello Sport утверждает, что переговоры между сторонами зашли в тупик и на данный момент этот вопрос сложно разрешим.
- Какие же?
- Мы не будем больше выпускать вас на поле и вы потеряете игровую практику!
- ахахахахаха
- Какие же?
- Мы не будем больше выпускать вас на поле и вы потеряете игровую практику!
- ахахахахаха