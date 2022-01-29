Переговоры «Фиорентины» с Кокориным о расторжении контракта зашли в тупик

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вчера, 23:13

«Фиорентина» не может договориться о расторжении контракта с нападающим .

По информации Tuttomercatoweb, итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость, в свою очередь российский хавбек готов перейти в новый клуб свободным агентом.

Однако Corriere dello Sport утверждает, что переговоры между сторонами зашли в тупик и на данный момент этот вопрос сложно разрешим.