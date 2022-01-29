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Переговоры «Фиорентины» с Кокориным о расторжении контракта зашли в тупик

вчера, 23:13

«Фиорентина» не может договориться о расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.

По информации Tuttomercatoweb, итальянский клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость, в свою очередь российский хавбек готов перейти в новый клуб свободным агентом.

Однако Corriere dello Sport утверждает, что переговоры между сторонами зашли в тупик и на данный момент этот вопрос сложно разрешим.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:35
Наивные итальянцы. Думали так легко от него избавятся.
1bear
1bear
сегодня в 02:34
что должны - пусть вернут , и никакого тупика...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:48
Какие жестокие люди Сашку выгоняют
arsena1
arsena1
сегодня в 01:26
Александр мастерски отбивается стулом от переговорщиков клуба
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:53
Не так просто будет с Кокошей.
DAD81
DAD81
сегодня в 00:41
Какое расторжение контракта? А где Сашка харчеваться будет???
David Young
David Young ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:25
.
Tostao
Tostao
сегодня в 00:20
"Приказано выжать! "

Саня - валенок с Валуек,
Супротив их сапога.
Не ворота атакует -
- итальянского врага!
Это вам ответка, НАТО!
Крови вам ещё попьет.
Вам за санкции расплата,
Наш агент не подведёт!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:17
Сашу не проведешь.
ABir
ABir
сегодня в 00:16
Вот попали Фиалки
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:15
.
протон
протон
сегодня в 00:11
- Александр, если мы не договоримся о расторжении, клуб будет вынужден применить к вам серьезные санкции.
- Какие же?
- Мы не будем больше выпускать вас на поле и вы потеряете игровую практику!
- ахахахахаха
протон
протон
сегодня в 00:10
Это для Фиорентины переговоры зашли в тупик, а для Кокорина они закончились успехом
Брулин
Брулин
сегодня в 00:00
От Розарио Агро (а точнее, от Сашки Кокорина) ещё никто не уходил!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 23:44
Саша, мы в тебя верим!!! Не прогибайся! Ни одного евроцента не оставляй проклятым капиталистам!
1 984
1 984
вчера в 23:37
Не на того напали...
particular
particular
вчера в 23:37
Переговоры не зашли в тупик, - их завели в тупик :))
Так проще сушить слишком резкие претензии клуба и противостоять непомерно заниженным цифрам отступных :))
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:32, ред.
Саша! Мы в тебя верим. Не отступать и не сдаваться!

Ты из Федуна первым в истории Спартака больше трёх с половиной лямов з/п выбил, а тут какие-то макаронники. Они понятия не имеют, с кем они столкнулись. Им же хуже. Вгрызайся до последнего процента!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:31
Кокоша чай не дурак !
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:26
/
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:26
.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:25
От Сани в переговорах участвует Дато Флорентийский и не позволяет гнать порожняк.
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:25
Переговоры выглядели примерно так....
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:25, ред.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:23
Саня не сдается)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
Переговоры надо перенести в кафе Кофемания, там быстро выходят из тупика
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:19, ред.
Правильно Сашек . Пускай макаронники играют по твоим правилам .. .Измором их возьми...)) Что бы снять с них по полной , за пять лет вперед...) А потом в Москву и открыть ресторанчик " битый стул " ...)
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