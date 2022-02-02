Чалов выбрал игровой номер в «Базеле»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов, перешедший в швейцарскую команду из ЦСКА на правах аренды, определился с игровым номером. На футболку форварда будет нанесена цифра «99».
👕 Fedor Chalov hat die Nummer 9️⃣9️⃣ gewählt 🇷🇺#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/EDoY9fNLVT— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 2, 2022
Соглашение об аренде действует до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа прав на игрока.
23-летний Чалов в сезоне-2021/22 сыграл за ЦСКА 18 поединков, в которых забил 3 мяча.
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