ГлавнаяНовостиФутбольная модаШвейцария. Суперлига 2021/2022

Чалов выбрал игровой номер в «Базеле»

вчера, 23:25

Нападающий «Базеля» Федор Чалов, перешедший в швейцарскую команду из ЦСКА на правах аренды, определился с игровым номером. На футболку форварда будет нанесена цифра «99».

Соглашение об аренде действует до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа прав на игрока.

23-летний Чалов в сезоне-2021/22 сыграл за ЦСКА 18 поединков, в которых забил 3 мяча.

Все новости
Траоре определился с игровым номером в «Барселоне»
Вчера, 17:39 Видео
ОфициальноИван Сергеев выбрал игровой номер в «Зените»
21 января
ОфициальноМедина выбрал игровой номер в ЦСКА
18 января Фото
ПСЖ продал почти 1 млн футболок с фамилией Месси
22 декабря 2021
УЕФА представил мяч для плей-офф и финала Лиги чемпионов в Петербурге
13 декабря 2021 Фото
«Арсенал» представил коллекцию, вдохновлённую формой сезона-1993/94
10 декабря 2021 Фото
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53
сейчас базель сильнее любого клуба рпл
базель в рейтинге уефа выше зенита и других рос клубов
протон
протон
вчера в 23:52
А я Саня Кокорин и я уже забил!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 23:49
какая разница под каким номером лавку протирать
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:28
Может принесет ему успех
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100