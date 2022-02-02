Чалов выбрал игровой номер в «Базеле»

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вчера, 23:25

Нападающий «Базеля» , перешедший в швейцарскую команду из ЦСКА на правах аренды, определился с игровым номером. На футболку форварда будет нанесена цифра «99».

Соглашение об аренде действует до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа прав на игрока.