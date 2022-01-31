Слово «проблема» забыли во втором матче. «Ференцварош» одержал первую победу при Черчесове

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вчера, 16:30

Космос начинается.

Первые 3 очка

Черчесов начал давать результат в «Ференцвароше» — 30 января «зеленые орлы» одолели идущего 10-м (всего 12 команд) в таблице «Уйпешт» с минимальным счетом. Это был второй официальный матч бывшего тренера сборной России во главе венгерского клуба. В первом официальном матче под руководством Черчесова «Ференц» потерпел поражение от «Академии Пушкаша» со счетом 0:1. Именно с этой командой «бело-зеленые» на данный момент борются за Олимп. «Ференц» после 18 туров идет на первой строчке с 38 очками, «Пушкаш» занимает второе место, имея в активе 37 баллов. Также на пятки им наступает «Кишварда», набравшая на данный момент 35 пунктов. От «Фехервара», идущего на 4-м месте, команда Черчесова оторвалась на 9 очков.

В начале было Слово

Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря. Сразу после ухода чемпионата Венгрии на зимний перерыв. После выхода игроков из отпуска толкового тренировочного лагеря у команды не вышло, сборы «Ференц» хотел провести в Испании. Однако вспышка коронавируса, задевшая 10 игроков команды, сорвала планы. Провести спарринг удалось только однажды — 19 января сыграли со словацким ДАКом и уступили 0:2.

Однако первые дни Черчесова в клубе запомнились не по спортивным причинам. Станислав Саламович вновь удивил мастерством афоризма, во время знакомства с командой тренер выдал следующее:

Забываем слово «проблема», оно мне не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». Никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...» Мы профессионалы, которые должны делать свое дело. Тогда и увидим, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха.

Если среди игроков «Ференцвароша» были фанаты «цитатника Джейсона Стэтхэма», удовольствие и мотивацию они определенно получили. Как быть футболистам, для которых расставание со словами «проблема» и «пожалуйста» может стать проблемой реальной, представить тяжело. Возможно, игрокам стоит погуглить синонимы, дабы не ввергать своего наставника в более яростную войну с изречениями.

Конечно, буквально слова Черчесова, пускаясь в каламбуры, воспринимать не стоит. Посыл тренера понятен, однако над подачей, возможно, стоит поработать. Хотя если Станислав Саламович, понимает язык игроков, как заявил спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь, то проблем уж точно нет.

В ходе переговоров и бесед мы убедились, что он понимает язык игроков, а также обладает профессиональным опытом и психологическими навыками, чтобы развивать команду. Его отличают последовательность, дисциплинированность, решительность и уверенность. Анализ наших бесед показал, что клуб будет в надёжных руках. Мы посчитали, что Черчесов – прекрасная кандидатура для того, чтобы развиваться и прогрессировать. Он достойно работал со сборной России, с которой прекрасно выступил на чемпионате мира-2018. С варшавской «Легией» Станислав занял первое место в лиге и взял Кубок Польши. Черчесов играл в Германии и Австрии, где начинал и тренерскую карьеру. Этот специалист подходит как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Станислав обладает сильным характером и огромным жизненным опытом, прекрасно разбирается в футболе и умеет находить общий язык с представителями разных национальностей, что для нас особенно важно.

Однако философские цитаты и красивые рассуждения работают не всегда, иногда нужно показать жесткость с первого же официального матча, проблем у тренера с этим не возникло — после поражения от «Академии Пушкаша» (0:1) Черчесов признался, что накричал на игроков в перерыве:

Это была наша первая игра после зимнего перерыва, мы не так себе это представляли. Мы очень плохо вошли в игру. Приходилось кричать в раздевалке в перерыве, что не всегда мне свойственно, но я хотел, чтобы это завело ребят, и это сработало. Но, к сожалению, не получилось сравнять счет. Худшими были первые 20 минут матча.

Судя по всему, ярость Черчесова дала результат только в следующей встрече. И как нельзя вовремя, так как матч с «Уйпештом» носит название Будапештского дерби. Причем играл «Ференц» на выезде и добыл победу лишь в концовке матча — на 78-й минуте вышедший на замену во втором тайме полузащитник Стипе Лончар забил гол и принес своей команде и тренеру победу. Замена сработала, а с ней и тренерская мысль. После матча Черчесов отметил изменения в игре своих подопечных, конечно, не без философии:

Теперь я увидел игру, которую мы обсуждали. Нам не удалось сыграть сбалансированно 90 минут, однако основные идеи вернулись, чему я рад. Мы увидели реакцию [на поражение от «Академии Пушкаша»] на поле – это хорошо. В мире нет команды, которая не проигрывает, самое главное – как ты реагируешь на поражение. Мы дали ответ и показали профессиональное отношение.

Ожидания

Теперь «Ференцварошу» и Черчесову предстоит встретиться в венгерской лиге с «Пакшем» (5 февраля) и «Залаэгерсегом» (12 февраля). Обе команды — боевые середнячки чемпионата — «Пакш» идет на 5-м месте с 24 очками, а «Залаэгерсег» — на 7-м с 23 баллами. Проверка для команды Станислава Саламовича уже посерьезнее, чем с «Уйпештом». Чемпионат Венгрии завершится в середине мая, для добытия ожидаемого чемпионства у Черчесова есть еще 15 матчей. В Кубке Венгрии 9 февраля «Ференц» встретится с «Вашашем» на стадии 1/8 финала. Повторить успех времен «Легии» (золото в чемпионате и Кубке Польши) для Черчесова, судя по всему, стоит задачей-минимум. «Ференцварош» побеждал в лиге три последних сезона (2019, 2020, 2021), но в Кубке победы не было давно — последний триумф в 2017 году. Поэтому болельщики от тренера ждут максимума, иной результат оставит нехорошее послевкусие, перебить которое на фоне амбиций клуба будет настоящей «проблемой».