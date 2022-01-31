Русский футбольный след в Швейцарии. Чалов идет по следам Шалимова и Кержакова

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вчера, 17:55

У Фёдора получится в «Базеле»?

Чалов проведет вторую половину сезона в Швейцарии

Два с половиной года назад Федор Чалов мог уехать в АПЛ по приглашению «Кристал Пэлас», а ЦСКА предлагали за форварда внушительную кучку денег (что-то около 25 миллионов фунтов). Сейчас «армейцы» готовы отправить Чалова в бесплатную аренду в европейский чемпионат, чтобы подхлестнуть Федора и вернуть его лучшую версию.

Были слухи о переезде во Францию («Брест») или Италию («Венеция»), но все идет к тому, что Чалов проведет вторую часть сезона в Швейцарии, куда его зовет «Базель», прежде интересовавшийся другим российским форвардом — Гамидом Агаларовым. «Базель» остро нуждается в форварде после того, как Артур Кабрал перебрался в «Фиорентину», где будет брать уроки мастерства у Кокорина.

ЦСКА подтверждает переговоры с «Базелем», у сторон еще есть время, чтобы уладить все формальности, ведь трансферное окно в Швейцарии закроется только через две недели. Но чемпионат уже возобновился, поэтому «Базель» заинтересован в оформлении трансфера как можно скорее: в команде сейчас только один номинальный центрфорвард — 19-летний Себастьяно Эспозито, арендованный у «Интера».

Если все пойдет по плану, можем увидеть Чалова в красно-синей форме (цвета у «Базеля» такие же, как и у ЦСКА ) уже в ближайшие уикенд. А пока вспомним, как другие россияне играли за швейцарские клубы: семь наших футболистов имеют опыт выступлений в альпийской стране.

Игорь Добровольский = 14 голов в 23 матчах за «Серветт» (1991-1992)

В 1990-м Добровольский подписал контракт с «Дженоа», но за злополучных «грифонов» так толком и не поиграл: выступал на правах аренды за испанский «Кастельон» и швейцарский «Серветт», а потом перешел в марсельский «Олимпик». Если говорить о европейской карьере Добровольского, то свой самый яркий отрезок по части результативности он провел как раз в Швейцарии: забил 14 голов в матчах чемпионата и разделил второе место в списке лучших бомбардиров. «Серветт», впрочем, занял всего лишь пятое место в таблице.

Андрей Рудаков = 1 гол в 19 матчах за «Бюлль» (1992-1993)

Известный по выступлениям за «Торпедо» и «Спартак» форвард попал в Швейцарию уже после 30 лет, но в основном играл в низших дивизионах, в Суперлиге у него только один сезон за «Бюлль». Рудаков забил в ворота «Серветта» в своем дебютном матче в высшей лиге, а в следующих 18 встречах путь к воротам соперников найти уже не мог. После этого были травмы, вылет во второй дивизион и путь в «трясину»: Андрей поиграл даже в 4-й швейцарской лиге.

Игорь Шалимов = 4 гола в 21 матче за «Лугано» (1995-1996)

Шалимов известен в основном по выступлениям в Серии A за «Фоджу», «Болонью» и «Интер», но также у него есть по сезону в Германии и Швейцарии. В Бундеслиге играл за «Дуйсбург», а в Швейцарии провел ничем особенно не запомнившийся сезон в составе «Лугано», с которым финишировал 10-м в Суперлиге, хотя за сезон до этого «бьянконери» были вторыми. Упоминания заслуживает лишь тот факт, что «Лугано» оказался сильнее миланского «Интера» (бывшего клуба Шалимова) в первом раунде Кубка УЕФА . Впрочем, сразу после этого вылетели от пражской «Славии».

Александр Рычков = 7 голов в 32 матчах за «Базель» и «Делемон» (1998-2001)

Рычков уехал в Европу из «Локомотива». Выступал за льежский «Стандард» в Бельгии, французский «Ланс» и немецкий «Кельн», а в конце 90-х присоединился к «Базелю». Первый сезон в составе «ротблау» получился довольно удачным для атакующего полузащитника: команда заняла 5-е место, а Рычков забил 6 голов в 24 матчах.

Увы, Александру быстро наскучило в Швейцарии: в сезоне 1999/2000 его отдали в аренду «Делемону», где россиянин выглядел не слишком заинтересованным в футболе. Возвращаться в расположение «Базеля» и вовсе отказался, в результате чего с ним расторгли контракт. Была еще одна попытка заиграть за «Делемон» уже во второй лиге, но Рычков быстро исчерпал новый шанс дракой с помощником арбитра и дисквалификацией на три месяца.

Дмитрий Мичков = 2 гола в 27 матчах за «Серветт» (2002)

В России Мичков известен в основном по выступлениям за «Томь», но в молодости у него были попытки заиграть в Европе: тренировался с молодежкой мадридского «Реала», проходил просмотр в «Нанте» и «Бордо», провел год в Швейцарии, где начинал в основе «Серветта», но постепенно скатился к статусу игрока ротации, в результате чего принял решение вернуться в Россию и окончательно расстаться с мечтами о европейской карьере.

Александр Кержаков = 7 голов в 19 матчах за «Цюрих» (2016)

Виллаш-Боаш не находил опытному Кержакову места в «Зените», в результате чего Александр провел полгода без футбола, а зимой принял предложение «Цюриха», который звал в аренду. Командировка в Швейцарию получилась неоднозначной: с одной стороны, Кержаков забил несколько мячей и выиграл Кубок Швейцарии, но по итогам сезона «Цюрих» все-таки вылетел во вторую лигу.

Антон Митрюшкин = 76 матчей за «Сьон» (2016-2020)

Воспитанник московского «Спартака» является лидером среди россиян по матчам в чемпионате Швейцарии. Антон ярко начал в «Сьоне», его признавали лучшим игроком матчей и доверяли капитанскую повязку. К Митрюшкину присматривались клубы из топ-чемпионатов, но весь прогресс перечеркнула сложная травма, выбившая голкипера из строя почти на полтора года. Он вернулся к тренировкам уже три года назад, но заиграть на прежнем уровне до сих пор не сумел. Сейчас Антон — резервный вратарь дрезденского «Динамо», выступающего во второй немецкой Бундеслиге.