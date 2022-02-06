Шакири переходит из «Лиона» в «Чикаго Файр»

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири переходит в клуб МЛС «Чикаго Файр», утверждает Фабрицио Романо:
Документы для перехода Джердана Шакири в «Чикаго Файр» из «Лиона» готовы, сделка должна быть завершена. Сумма сделки — 7 миллионов долларов, личные контрактные условия согласованы.
1 февраля оформил 1+1 за Лион в переигровке с Марселем, отправив порт домой. сыграл лучший свой матч за французов, и с чувством выполненного долга поехал рубить бабки.
1 февраля оформил 1+1 за Лион в переигровке с Марселем, отправив порт домой. сыграл лучший свой матч за французов, и с чувством выполненного долга поехал рубить бабки.