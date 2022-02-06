Шакири переходит из «Лиона» в «Чикаго Файр»

Полузащитник «Лиона» переходит в клуб МЛС «Чикаго Файр», утверждает Фабрицио Романо:

Документы для перехода Джердана Шакири в «Чикаго Файр» из «Лиона» готовы, сделка должна быть завершена. Сумма сделки — 7 миллионов долларов, личные контрактные условия согласованы.