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Шакири переходит из «Лиона» в «Чикаго Файр»

сегодня, 00:38

Полузащитник «Лиона» Джердан Шакири переходит в клуб МЛС «Чикаго Файр», утверждает Фабрицио Романо:

Документы для перехода Джердана Шакири в «Чикаго Файр» из «Лиона» готовы, сделка должна быть завершена. Сумма сделки — 7 миллионов долларов, личные контрактные условия согласованы.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:21
Жаль что уезжает из Европы. Хороший игрок. Мог бы еще поиграть на высоком уровне. В последнем своем матче за Лион он сделал гол+пас и принес своей команде победу.
протон
протон
сегодня в 00:49
Только плюс вижу в этом, изначально трансфер казался сомнительным и не в духе Лиона, имея таких талантов из академии, да и в целом хорошую группу атаки - взяли возрастного игрока на крупный контракт. Спасибо за матч с Марселем, пожалуй единственный хороший за всё его, пусть и недолгое, выступление за Лион С приходом Фэвра ему и ловить нечего в основе.
протон
протон
сегодня в 00:49
Далеко залетел албанский орёл
1 февраля оформил 1+1 за Лион в переигровке с Марселем, отправив порт домой. сыграл лучший свой матч за французов, и с чувством выполненного долга поехал рубить бабки.
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