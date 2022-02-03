От Марадоны до фаната Роналду. Знаковые и скандальные трансферы в новейшей истории Серии А

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вчера, 21:29

Трансферы в Италии – об эмоциях.

2022-й. Влахович – новичок «Ювентуса»

Объединение фанатов «фиалок» сделало жесткое заявление:

Всё как всегда. Очередной крошечный человек без яиц, чести и уважения перешел в команду без собственного лица и понятия о верности. Очередной владелец, заявив о любви к фанатам, делает то же самое, что предшественники: продает наших лучших игроков давним врагам.

Фанаты обозначают «Ювентус», как Воланд-де-Морта – «тем, кого нельзя называть». И игнорируют один маленький факт. Влахович – большой фанат Роналду, а в Турине ему выдали «семерку», которую носил кумир. Его оценка нового клуба совсем иная, гордится доверием. Посмотрим, станет ли трансфер таким же знаковым, как скандальным, но дорогая сделка – повод вспомнить переходы, повлиявшие на историю Серии А, а иногда и на мировые трансферные рекорды.

2019-й. Лукаку пришел за Скудетто

Знаем, что Маротта отдал Грановской контракт бельгийца за 115 млн евро. Теперь в «Челси» не могут внедрить Ромелу в схемы Тухеля. Но в Милан из Манчестера приехал человек, который нуждался в тренерской поддержке и правильном напарнике. Получил Конте и Мартинеса, помог прервать гегемонию «Ювентуса» в Серии А. За которое время стал своим, но получил врагов в лице фанатов в день ухода. Когда Лукаку недавно заявил, что хочет вернуться, понимания в Милане не встретил.

2018-й. Роналду поставил рекорд

И его нескоро побьют. Перес получил ультиматум от португальца, Аньелли предложил 117 млн евро. И хотя форвард теперь не самый дорогой игрок сборной Сантуша в истории – за Фелиша «Атлетико» отстегнул еще больше, личный рекорд Криштиану поставил. Стал чемпионом и замаскировал на время проблемы «Ювентуса». Его появление снова привлекло внимание мира к Серии А.

2016-й. «Наполи» отдал Игуаина

Трансфер Гонсало был нужен «Ювентусу», чтобы ослабить конкурента. Шесть лет назад могли играть мышцами и разбрасываться деньгами. Игуаин – сильный форвард, но не настолько, чтобы платить за его переход 90 млн евро. Впрочем, Де Лаурентис не смог бы оправдаться перед фанатами «Наполи», если бы уход не ознаменовался рекордом Серии А на то время.

2006-й год. Златан не для Серии В

В отличие от чемпионов мира Буффона, Каморанези и Дель Пьеро, а также обладателя «Золотого мяча» Недведа, которые вывели «Ювентус» из Серии Б после понижения клуба в классе, Ибрагимович не остался в Турине. Мог уехать в АПЛ или Ла Лигу, но вместо этого выбрал «Интер» — команду, которая выиграла от «кальчополи» больше всех.

Ибрагимович трижды подряд стал чемпионом в Милане, чтобы подарить своим уходом шанс на кубок чемпионов. Именно выгодный обмен шведа на Самуэля Это’О открыл Моуриньо дорогу к финалу ЛЧ с составом, который выполнял приказы лучше, чем Златан. В Турине обзывали Ибрагимовича «наемником» и разными нехорошими словами, не простили до сих пор.

1999-й. Вьери выбирает «Интер»

Краньоти тратил деньги, состав «Лацио» был впечатляющим. Вьери перешел к «орлам» за эквивалент 29 млн евро, чтобы уйти через сезон в «Интер» за 47 млн. На тот момент это был мировой рекорд. Позже сам «Лацио» нашел футболиста, которого выкупил за еще более внушительную сумму – Креспо, но скандальным стал именно уходи Вьери в «Интер».

«Лацио» забрал форварда из «Атлетико». Вьери провел в Риме сезон, пару месяцев был на больничном, а потом высокомерно заявил, что хочет в «Интер» к Роналдо. В Милане нашли 90 миллиардов лир (точнее, 69 млрд плюс Симеоне). Бобо ушел в команду, за которую будет играть целых шесть лет, что для него много. Но ирония в том, что «Лацио» выиграл Скудетто сразу после ухода Кристиана.

1997-й. Моратти переманил Роналдо

Там целая детективная история. Пока юный Роналдо вживался в роль главного Феномена футбола, менял моделей и танцевал на карнавале, агенты игрока заставили президента «Барселоны» предложить пожизненный контракт. Испанцы согласились, но с этим документов посредники пошли к Моратти, чтобы перебил предложение. Попытка судиться ничего каталонцам не дала, Роналдо стал частью «Интера».

1990-й. Роберто Баджо в «Ювентусе»

Фанаты «фиалок» баррикадировали офис клуба во Флоренции, прорывались на тренировочную базу сборной Италии, в чьем составе Баджо как раз готовился к домашнему чемпионату мира. Роберто был для «Фиорентины» символом надежды, как Марадона для Неаполя, но вместе этого выбрал исторических врагов. Один из самых скандальных трансферов в истории Серии А – первопричина, почему сейчас Влаховичу так достается.

1984-й. Ди Бартомеи ушел в депрессию

Речь о капитане «Ромы», который 30 мая 1984 года промахнулся с точки в домашнем финале Кубка чемпионов против «Ливерпуля». Трофей достался англичанам. Спустя ровно десять лет Агостино застрелился. Сейчас на «Олимпико» можно увидеть баннеры с его лицом, но в восьмидесятых фанаты обвиняли лидера в потере главного кубка в футболе.

Итальянцы злые, когда доходит до промахов с «точки», финалы ЧМ -2006 и Евро-2020 выиграли именно по пенальти, а Баджо уничтожили за промах. Агостино после своей ошибки не знал, куда податься, выбрал «Милан». В первой игре против «Ромы» дошло до драки с бывшими напарниками, а через десять лет все завершилось трагедией. Ди Бартомеи было всего 39 лет…

1984-й. Неаполь заполучил Марадону

Переход случился еще до знаменитого чемпионата мира и после непростых будней Диего в Барселоне. Мешали травмы, лечился от гепатита и получил дисквалификацию за дикую драку в матче с «Атлетиком». Хотя есть и более правдоподобная версия. Говорят, что Диего, который еще в Испании начал употреблять наркотики, подхватил на одной из диких вечеринок венерическую болезнь.

«Барселона» хотела от него избавиться, а политики из Неаполя взяли кредит под гарантии бюджета нищего города. И поскольку Марадона пропил почти все деньги, а еще не проходил по лимиту на легионеров в «Ювентус» или «Рому», то согласился на «Неаполь». Не думал, что там задержится, но пришел и превратил неудачников в чемпионов. За его переход заплатили 14 миллиардов лир, это в три раза больше, чем предыдущий итальянский рекорд.

Марадона отработал все деньги, создал вокруг себя чемпионскую команду. Опыт неплохих сезонов у «Наплои» был, но Диего пришел в состав середняка, сделав бедняг из Неаполя счастливее. Для этого города Марадона – главный человек в истории. Жаль, что жил слишком бурно и теперь в небесном легионе.