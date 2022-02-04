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Стали известны детали перехода Дугласа Косты в «Лос-Анджелес Гэлакси»

сегодня, 20:03

Появились подробности перехода вингера «Гремио» Дугласа Косты в «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо у себя «твиттере».

По информации источника, бразилец сначала перейдёт в команду МЛС из «Ювентуса», которому принадлежат права на футболиста, в аренду до лета текущего года. Затем Коста «Гэлакси» оформит переход игрока на правах свободного агента. Контракт будет действовать до 2023 года.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник сыграл в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:26
ювентусу он совсем не нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:25
Деталь одна сыграть не хуже Ибры
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