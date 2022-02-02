«Игровое время не волнует, я стану миллионером». «Арсенал» и «Барселона» — трансферные братья

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02 февраля 2022, 18:45

Обамеянг — очередной «канонир» в Каталонии.

2000 год. Марк Овермарс

Насколько руководитель «Аякса» хорошо чувствует трансферы сейчас, настолько плох был в выборе новой команды в 2000 году. Венгер сделал верный выбор, когда пригласил юркого Марка из «Аякса», а вот боссы «Барселоны» ошиблись. Даже приезд Луи Ван Гала в Каталонию не изменил положение вингера, который получал новые и новые травмы, завершив карьеру в «Барселоне». Спустя четыре года вернулся в родной клуб «Гоу Эхед Иглс» на сезон, но уже развлекался, а не работал. Спустя много лет его снова звали и в «Арсенал», и в «Барселону».

2000-й. Эммануэль Пети

Пети – большой профессионал, так о нем отзываются многие хулиганы футбола, с которыми играл. Эммануэль думал, что в «Барселоне» найдет свое счастье, но вместо этого длинноволосый блондин пережил худший сезон в карьере. Ни в «Монако» и «Арсенале» под крылом Венгера, ни в «Челси» на закате карьеры под руководством Клаудио Раньери так неудачно его клубная карьера не складывалась. Хорошо, хоть недолго мучился, всего сезон.

2003-й. Джованни Ван Бронкхорст

Так сложилась судьба, что свою победу в Лиге чемпионов левый защитник и хавбек получил в матче именно против «Арсенала». Сыграл в основе вместе с Роналдиньо против Пиреса и Эбуэ. Поскольку Ларссон хорошо вышел на замену, а Леманна рано удалили, то «Барселона» совершила камбэк во втором тайме финала. Ван Бронкхорст – редкий пример, когда «канонир» не пожалел, что перебрался в Каталонию.

2004-й. Сильвиньо

Левофланговый бразилец объединяет «канониров» и «блаугранас» не напрямую, как многие, а транзитом через «Сельту». Возможно, именно поэтому его карьера на новом месте сложилась удачнее? Пусть не всегда был в основе, зато трижды выиграл чемпионат Испании (в Англии «золотые» сезоны не застал) и дважды поднял над головой кубок чемпионов. Сейчас Сильвиньо работает тренером «Коринтианса», своего родного клуба.

2007-й. Тьерри Анри

До недавнего времени Анри – самый результативный француз в истории клубного футбола. За «Арсенал» Тьерри играл с конца двадцатого века и стал легендой клуба. К Гвардиоле он поехал с четкой целью – выиграть Лигу чемпионов. Мечта осуществилась, хотя фанаты «Барселоны» предсказуемо не увидели лучшую версию форварда – он банально постарел. Даже юный Месси смотрел с открытым ртом на Анри на тренировках, в чем позже сознавался. Француз был магическим игроком.

2008-й. Александр Глеб

На его месте должен был быть Аршавин, которого как раз собирались подписать. Владельцы «Зенита» сорвали переговоры. «Арсенал» привычно оказался сговорчивее, но карьеру белорусскому хавбеку этот трансфер очевидно испортил. Глеб в лучших сезонах в Лондоне был прекрасен, как ранний Росицки, но в Каталонии оказался пятым колесом в телеге, которая в итоге от него избавилась.

2011-й. Сеск Фабрегас

Сеск менял эти клубы дважды, ведь из «Ла Масии» попал в школу «Арсенала». С юного возраста в первой команде. Раздавал голевые передачи и показывал себя в основе в ЛЧ и АПЛ . Но затем устал жить без трофеев, и за пару недель в новой команде выиграл больше, чем за всю карьеру в «Арсенале». Буквально так получилось, ведь в августе 2011-го взял Суперкубки Испании и УЕФА , причем во втором случае забил «Порту». Новым «Хавиньестой» для команды не стал, но до отъезда в «Челси» пару лет поиграл.

2012-й. Александр Сонг

Камерунец честно рассказал о переходе в «Барселону» из «Арсенала»:

Большинство футболистов живут не по средствам. Большие покупки, безумные вечеринки. За все время в «Арсенале» я не смог накопить даже 100 000 фунтов, а люди думали, что я миллионер. Когда я увидел предложение «Барселоны», то дважды не думал. Я знал, что у моей жены и детей должна быть комфортная жизнь после завершения моей карьеры. Встретился со спортивным директором «Барселоны», и он сказал мне, что на меня рассчитывают как на запасного. Мне было п***й, ведь я осознал, что теперь стану миллионером.

Позиция честная, хотя необязательно портить себе карьеру – Алекс Сонг ведь даже в «Рубине» числился в итоге, чтобы оказаться в 34 года в чемпионате Джибути. Но Сонг пришел в Каталонию за миллионами, которые получил.

2014-й. Томас Вермален

Такое ощущение, что «Барселона» никак не усвоит урок. Даже очень сильные футболисты из «Арсенала», вроде чемпиона мира и Европы Пети, в «Барселоне» могут выглядеть не лучше, чем Алекс Сонг. Томас Вермален и в Лондоне не был синонимом надежности, а в Испании добавились травмы. Томас недавно завершил карьеру и стал помощником главного тренера сборной Бельгии, а до 2019-го бездельничал в «Барселоне», почти не играя.

2014-й. Алексис Санчес

Редчайший пример, когда игрок «Барселоны» оказывается в «Арсенале», а не наоборот. За «канониров» шустрый чилиец играл круто, а вот в Каталонии ему не было места в основе. Но затем Санчесу захотелось больше денег, ушел из «Арсенала» и как звезда АПЛ в тот момент закончился. Жаль, ведь игрок хороший. Выбор клуба – великое мастерство, и когда Санчес не оказался в «Манчестер Сити», куда его звали, то совершил ошибку.

2019-й. Денис Суарес

Четыре матча в АПЛ , всего шесть поединков за «Арсенал» во всех турнирах. Карьера испанца из школ «Сельты» и «Манчестер Сити» не сложилась ни в Каталонии, ни в Лондоне. Суарес в итоге вернулся в Виго, где выступает до сих пор, но его аренда в «Арсенал» — черная страница в карьере. Парню не повезло, хотя изначально виды на роль игрока ротации в новом клубе имел. Англичанам еще повезло, что взяли его в аренду и быстро вернули обратно.

2022-й. Пьер-Эмерик Обамеянг

Когда из «Эвертона» позвонили в «Тоттенхэм» и предложили забрать Деле Алли, то в Лондоне перекрестились и даже отпустили парня свободным агентом. Похожие чувства пережили в «Арсенале», когда нашелся клуб, всерьез заинтересованный в сотрудничестве с Обамеянгом, чья карьера пошла под откос. Похоже, начал гулять, из-за этого обманывал Артету, лишился капитанской повязки, не сыграл на Кубке Африки – прилетел с курорта в помятом состоянии и оказался в коллективе Хави в качестве свободного агента.

«Арсенал» принципиально расстался с некогда полезным форвардом, и высок риск, что Обамеянг не привнесет ничего нового в команду, фанаты которой ждут Холанда. Но Лапорта решил взять количеством, а не готовностью или качеством новичков. Набрали людей в атаку, и теперь посмотрим, будет ли фаворит Лиги Европы показывать яркий футбол. Обамеянг, как и многие бывшие «канониры», выбрал Каталонию в надежде выиграть еврокубок.