Месси не собирается уходить из ПСЖ .

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вчера, 13:18

Форвард ПСЖ не намерен уходить из клуба в ближайшее время.

Аргентинец планирует поехать на ЧМ -22 в качестве футболиста парижан. Утверждается, что главная цель нападающего на данный момент — победа в Лиге чемпионов с ПСЖ .

Недавно ходили слухи, что жене Лионеля не нравится жить в Париже.