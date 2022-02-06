Месси не собирается уходить из ПСЖ .

Форвард ПСЖ Лионель Месси не намерен уходить из клуба в ближайшее время.
Аргентинец планирует поехать на ЧМ-22 в качестве футболиста парижан. Утверждается, что главная цель нападающего на данный момент — победа в Лиге чемпионов с ПСЖ.
Недавно ходили слухи, что жене Лионеля не нравится жить в Париже.
ну кому из топов нужен этот пешеход?) Бавария, Челси, Ливерпуль, Сити, ему не будут платить такую личку, у Интера бабок нет, Юве не наступит вновь на те же грабли.
ну кому из топов нужен этот пешеход?) Бавария, Челси, Ливерпуль, Сити, ему не будут платить такую личку, у Интера бабок нет, Юве не наступит вновь на те же грабли.
Как можно всё это бросить ?!!)))
Как можно всё это бросить ?!!)))
Месси это Месси подобного не было никогда.
Месси это Месси подобного не было никогда.