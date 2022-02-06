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Месси не собирается уходить из ПСЖ

вчера, 13:18

Форвард ПСЖ Лионель Месси не намерен уходить из клуба в ближайшее время.

Аргентинец планирует поехать на ЧМ-22 в качестве футболиста парижан. Утверждается, что главная цель нападающего на данный момент — победа в Лиге чемпионов с ПСЖ.

Недавно ходили слухи, что жене Лионеля не нравится жить в Париже.

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Все комментарии
Jurabek Ishmuratov
Jurabek Ishmuratov ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:48
Жиза
Magmessi
Magmessi
вчера в 19:40
Играй, Лео, ты лучший!
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:55, ред.
Да куда он уйдёт с такой зарплатой кроме Псж ему никто и не будет платить столько.Гномы любят деньги
Nazi
Nazi
вчера в 17:32
Ну и пусть валит в обнимку с вандой из славного Парижа вместе с мужем недомерком :) И икарди иже с ними..
112910415
112910415
вчера в 16:30
а играть нормально он собирается ?
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:28
На поле за ходящим Месси ходят слухи о его уходе.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:49
Ему и тут Хорошо...
Alhunah
Alhunah
вчера в 15:26
Надо им женами поменяться с Жиго
kust07
kust07
вчера в 15:23
Ну и правильно,кто его отпустит.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:51
Пусть купит дачу под Париже м
протон
протон
вчера в 14:48
Шейхи его взяли как рекламу своего клуба и ЧМ в своём государстве, естественно, пока сделка не истечет, Лео не уйдёт. Да и ПСЖ явно более сильный клуб, чем Барселона сейчас.
ну кому из топов нужен этот пешеход?) Бавария, Челси, Ливерпуль, Сити, ему не будут платить такую личку, у Интера бабок нет, Юве не наступит вновь на те же грабли.
Apsny
Apsny ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:37
    Он и из Барсы уходить не собирался!
    berda2003
    berda2003
    вчера в 14:35
    парижане сами уже тысячу раз пожалели, что выбросили кучу бабла на его покупку, и его зряплату...
    амурец
    амурец
    вчера в 14:33
    Ха, конечно он никуда не уйдет, получать такие бабки на халяву, ничего не делая, этот балласта с Барселоны все вытянул, теперь будет разводить ПСЖ
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 14:31
    Развел на деньги и уходить? Нет нужно доить, пока доится.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:16, ред.
    Месси настолько велик, что ради жены может забрать ПСЖ с собой в МЛС
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 14:14
    А зачем уходить?Проходить пешком по полюи стригануть бабло ,которое никому не снилось,вот сущность гнома!
    Знатог
    Знатог
    вчера в 14:12
    "Аргентинец планирует поехать на ЧМ-22 в качестве футболиста парижан". Я сначала подумал, что он за Францию играть будет на ЧМ-22.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:08
    ищи дурака.... Папе нравится Париж.
    Apsny
    Apsny
    вчера в 14:03
    Думаю, для него и его папаши бабки на первом месте, пока можно ПСЖ подоить, хотя что доить, это для катаронефтяников сущие копейки, а эти двое пешки в их игре.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:45
    Месси не собирается уходить из ПСЖ .
    Как можно всё это бросить ?!!)))
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 13:38
    ))...
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 13:38
    А его просто другой клуб финансово не потянет
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    вчера в 13:35
    А я про что. Это журналюги хотят его уходить . Только тупой будет менять клуб перед ЧМ. И этот тупой - гелевый.
    particular
    particular
    вчера в 13:31
    Известие мгновенно распространилось по всей планете и заставило учащённо биться сердца поклонников в самых удалённых уголках земного шара :))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 13:30
    Нахождение и игра даже пешком лучшего всех времен,для ПСЖ гордость.
    Месси это Месси подобного не было никогда.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:27
    Как будто ему есть куда уходить, карлик свою состоятельность показал в псж, один гол в этом сезоне, супер.
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1
    вчера в 13:25
    В ПСЖ денег ещё много, пока рано уходить
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 13:22
    Ну а что ему ..совсем не напрягаясь получает не кислые бабки
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