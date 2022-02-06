Зе Луиш может перейти в лондонский «Арсенал»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш может перебраться в Англию.
Сообщается, что услуги 31-летнего игрока были предложены «Арсеналу».
На данный момент Зе Луиш находится в статусе свободного агента.
Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш может перебраться в Англию.
Сообщается, что услуги 31-летнего игрока были предложены «Арсеналу».
На данный момент Зе Луиш находится в статусе свободного агента.
Смешная новость. Может, там и услуги Дзюбиньо предложены, а Семак предложил свои услуги тренера))
Со словами "Вам нужен тренер с хорошим опытом игры в ЛЧ для того, чтобы выйти на новый уровень", ха-ха))
Смешная новость. Может, там и услуги Дзюбиньо предложены, а Семак предложил свои услуги тренера))
Со словами "Вам нужен тренер с хорошим опытом игры в ЛЧ для того, чтобы выйти на новый уровень", ха-ха))