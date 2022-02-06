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Зе Луиш может перейти в лондонский «Арсенал»

вчера, 09:15

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш может перебраться в Англию.

Сообщается, что услуги 31-летнего игрока были предложены «Арсеналу».

На данный момент Зе Луиш находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:48
Неужели у них настолько плохи дела? Но агенты-молодцы,взбаламутили воду в его болоте.
steelhead
steelhead
вчера в 15:07
В какой арсенал, уточните, пож.
протон
протон
вчера в 14:52
Сначала хотел написать «Опять кликбейт, думаешь о Лондоне, а внутри будет упакована Тула» , но не тут то было…
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:31
Перепутали наверное с тульским.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:21
Вот и сказки конец, а кто придумал Молодец !!!)))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:14
Такое даже под действием каких-нибудь веществ сложно придумать xD
lotsman
lotsman
вчера в 12:02
Зе журналисты тоже гоняют по командам.
cska59
cska59
вчера в 11:48
Даже не смешно.
berda2003
berda2003
вчера в 11:48
не-е, к отцу родному надо идти - в МЮ...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 11:24
Утка дня, не меньше!
ОПС
ОПС
вчера в 11:20
Не верится.
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:12
Что у меня большие сомнения на этот счет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:53
Лондон с Тулой путают.
Сп62
Сп62
вчера в 10:49
Предложение наивное даже для пиара.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 10:38
Его теперь и в тульский то не возьмут
Alhunah
Alhunah
вчера в 10:27
А может и не перейти
felix
felix
вчера в 10:24
"Услуги были предложены" - Вы сделали мой день))))Услуги чего? Клининга?
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:22
Чтобы спуститься на новый уровень)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:08
Не дорос он ещё до Арсенала
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:02
Дааа! Слов нет!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:50
Весьма неожиданно - игроку, который уже не тянет РПЛ в Англии делать нечего.
112910415
112910415
вчера в 09:44
выдумки, Зе Луиш утратил свои лучшие качества
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 09:44, ред.
"Сообщается, что услуги 31-летнего игрока были предложены «Арсеналу»".

Смешная новость. Может, там и услуги Дзюбиньо предложены, а Семак предложил свои услуги тренера))

Со словами "Вам нужен тренер с хорошим опытом игры в ЛЧ для того, чтобы выйти на новый уровень", ха-ха))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:37
Сколько в слове Тула надо было сделать ошибок, что бы Лондон получился?
particular
particular
вчера в 09:35, ред.
Афера чистой воды... И со стороны игрока, который ничего не способен предложить в игровом плане, и со стороны агента, который занимается откровенным впАриванием...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:28
Предложены услуги - не значит, что перейдет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:27
Ну да, после Москвы только в Арсенал. Если тока тульский, и то подумают...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:22, ред.
Смешнее ничего не читал. Они егомогли с таким же успехом предложить Барсе, Реалу, Юве, Баварии...только вот мне кажется, что на их письмо даже отвечать не будут.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:17
Не чё себе перспектива
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:16
Что за хохма?
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