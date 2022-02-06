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В «Реале» надеются, что Холанд не перейдёт в «Барселону»

вчера, 11:06

«Реал» не намерен подписывать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

У мадридского клуба недостаточно денег, чтобы профинансировать переход норвежца, поэтому «сливочные» сосредоточатся на трансфере Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Кроме того, в «Реале» надеются, что «Барселона» не будет подписывать Холанда из-за собственных финансовых проблем. Руководство мадридского клуба рассчитывает, что Эрлинг продолжит карьеру в АПЛ.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 20:33
ну если умный, то в барсу точно не пойдет!!
протон
протон
вчера в 15:44
Так спешат переоценивать Холланда, у того же Алькасера старт в Боруссии был мощней.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26, ред.
В «Реале» надеются, что Холанд не перейдёт в «Барселону» .
Надеюсь что скоро уже эта эпопея инсайдов на счёт Холанда закончится и будет поставленна одна жирная точка. То что в Реале его не будет и никогда про это не говорил босс сливочных Перес и все эти околореальные слухи были никак иначе как пустой звук и вброс. У Реала сейчас всё очень даже отлично с наличием атаки, а ещё летом всю эту атакующую обойму пополнит Мбаппе, чего можно ещё лучшего желать. Это супер атакующий реальный Реал !!!
А вот увидеть Холанда в Барселоне было бы очень даже здорово, не просто даже как укрепление Барсы в атаке, но и как супер дерби между Барсой и Реалом . И это точно для Барсы большой можно сказать огромный плюс ➕ , во всём, рекламные, телевизионные и т.д добавки в опустевший кошелёк, как раз то что необходимо сейчас для Барсы. Да и для болельщиков двух этих клубов как и всего мирового футбольного сообщества получить опять такое гранд дерби шоу , всегда адреналин, праздник. Да было бы очень круто увидеть Холанда в Барсе , а с этим и противостояние с Реалом. Время покажет ! Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:06
Так оно и будет.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:41
надоели уже эти сказки
Борислaв
Борислaв
вчера в 12:37
Посмотрим что будет летом, а пока рано говорить о ситуации
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:35
Боятся,правильно делают!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:15
А как же слова Переса, что он хочет видеть Холанда в Барсе?
Наверное ещё долго будут противоречивые новости от непонятных источников.
dеigandre
dеigandre
вчера в 12:13
Это байки. И Реал, и Барса понимают, что им жизненно необходимо, чтобы в каждой команде было по суперзвезде-иначе, они на бабки будут попадать от спонсоров. Нынешние Барса и Реал никому нафиг не нужны. Эль Классико человек 15 смотрели по всему миру. Так, что и Реал надеется, что Холланд перейдёт в Барсу, и Барса надеется, что Мбаппе перейдёт в Реал
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:01
29кливые какие-то короли получается
David Young
David Young
вчера в 11:57
Я тоже надеюсь на это.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:49
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:46
    Неужель Реал испугался ...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 11:45
    Мбаппе и Холанд в одной команде это утопия.... это конечно было бы круто, но не представляю, как это в ФФП впишется...хотя если это произойдёт, то это будет гениально в плане действий Переса.... получить бесплатно Мбаппе и купить Холанда ( и теоретически никаких нарушений ффп....)... ещё и Бензема во всём этом сыграл очень важную роль, по-новому раскрывшись после ухода Роналду и заткнув на 3 года позицию цфд.... а если Винисиус будет продолжать в том же духе, то это теоритическое (пока что) трио станет мега крутым на многие годы... еще и в середине поля молодые Камавинга с Вальверде на подходе- достойная смена действующим старикам).... а Барселона с такими долгами и проблемами в игре уже далеко не топ-клуб.... и вряд ли Холланд прям уж хочет в команду, где один молодняк и неопытный тренер.... из Боруссии есть два топ-варианта - это Реал или Бавария, если уж в АПЛ не хочет...
    RaulReal
    RaulReal
    вчера в 11:22, ред.
    То Перес хочет, чтобы Холланд перешел в Барсу, то Реал хочет потписать Холланда, то Реал не хочет чтобы Холланд перешел в Барсу, то Реал не хочет потписывать Холланда. Ясно одно летом Холланд или перейдет в другой клуб или останется в Дортмунде😄
    izrafel
    izrafel
    вчера в 11:09
    Если уж у Реала денег нет, то откуда им взяться в Барсе
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:08
    Это решать Холланду
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:07
    Боятся сильного игрока...
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