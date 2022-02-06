В «Реале» надеются, что Холанд не перейдёт в «Барселону» .

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вчера, 11:06

«Реал» не намерен подписывать нападающего «Боруссии» Дортмунд .

У мадридского клуба недостаточно денег, чтобы профинансировать переход норвежца, поэтому «сливочные» сосредоточатся на трансфере Килиана Мбаппе на правах свободного агента.