В «Реале» надеются, что Холанд не перейдёт в «Барселону» .

«Реал» не намерен подписывать нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
У мадридского клуба недостаточно денег, чтобы профинансировать переход норвежца, поэтому «сливочные» сосредоточатся на трансфере Килиана Мбаппе на правах свободного агента.
Кроме того, в «Реале» надеются, что «Барселона» не будет подписывать Холанда из-за собственных финансовых проблем. Руководство мадридского клуба рассчитывает, что Эрлинг продолжит карьеру в АПЛ.
Надеюсь что скоро уже эта эпопея инсайдов на счёт Холанда закончится и будет поставленна одна жирная точка. То что в Реале его не будет и никогда про это не говорил босс сливочных Перес и все эти околореальные слухи были никак иначе как пустой звук и вброс. У Реала сейчас всё очень даже отлично с наличием атаки, а ещё летом всю эту атакующую обойму пополнит Мбаппе, чего можно ещё лучшего желать. Это супер атакующий реальный Реал !!!
А вот увидеть Холанда в Барселоне было бы очень даже здорово, не просто даже как укрепление Барсы в атаке, но и как супер дерби между Барсой и Реалом . И это точно для Барсы большой можно сказать огромный плюс ➕ , во всём, рекламные, телевизионные и т.д добавки в опустевший кошелёк, как раз то что необходимо сейчас для Барсы. Да и для болельщиков двух этих клубов как и всего мирового футбольного сообщества получить опять такое гранд дерби шоу , всегда адреналин, праздник. Да было бы очень круто увидеть Холанда в Барсе , а с этим и противостояние с Реалом. Время покажет ! Всем Добра !!!
Надеюсь что скоро уже эта эпопея инсайдов на счёт Холанда закончится и будет поставленна одна жирная точка. То что в Реале его не будет и никогда про это не говорил босс сливочных Перес и все эти околореальные слухи были никак иначе как пустой звук и вброс. У Реала сейчас всё очень даже отлично с наличием атаки, а ещё летом всю эту атакующую обойму пополнит Мбаппе, чего можно ещё лучшего желать. Это супер атакующий реальный Реал !!!
А вот увидеть Холанда в Барселоне было бы очень даже здорово, не просто даже как укрепление Барсы в атаке, но и как супер дерби между Барсой и Реалом . И это точно для Барсы большой можно сказать огромный плюс ➕ , во всём, рекламные, телевизионные и т.д добавки в опустевший кошелёк, как раз то что необходимо сейчас для Барсы. Да и для болельщиков двух этих клубов как и всего мирового футбольного сообщества получить опять такое гранд дерби шоу , всегда адреналин, праздник. Да было бы очень круто увидеть Холанда в Барсе , а с этим и противостояние с Реалом. Время покажет ! Всем Добра !!!