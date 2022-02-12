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«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за трансфер Холанда

сегодня, 15:09

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Сити» является главным претендентом на подписание норвежца и опережает в борьбе за трансфер форварда не только «Реал» и ПСЖ, а также все другие заинтересованные клубы.

Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, подталкивает сына к переходу в свою бывшую команду, за которую он выступал с 2000 по 2003 год.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 19:11
ну уж лучше в мс чем в барсу! а так конечно Реал куда круче!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 17:36
Батя подсобит, как никак в Ман.Сити играл, а в МЮ в Аэропорту Рой Кин встречать будет со словами: "За грехи отцов, страдают их дети"))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:26
Ещё один лидер нарисовался неожиданно
kella
kella
сегодня в 17:17
А что здесь удивительного; - у кого мешок побольше - тот и лидер!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:42
Альварес для меня это как кот в мешке. А Грилиш- это отдельная тема.
А по Холланду, вроде отступные 75 лямов, думаю это точно не проблема. Ну да там еще Райоле надо будет отбашлять, но при желании бабки точно найдут) Я бы хотел его видеть в сит
rgrwpkxwt3gz
rgrwpkxwt3gz
сегодня в 16:42
В Реале он в итоге окажется
Bensurr
Bensurr
сегодня в 16:37
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:35
    Что насчет Альвареса скажешь?) Не знаю, но Холанда вообще не вижу в МС, там Грилиш в ведомости целую сотку нарисовал, тяжеловато будет осуществить трансфер норвежца)
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 16:31
    желательно))) но мч форвард необходим это точно!) привет. да пропал немного, или много)) щас буду наверствывать) но игры сити почти все смотрел, кроме кубка
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 16:29
    Интересно или необходимо?)) Привет! Снова пропадаешь(
    particular
    particular
    сегодня в 16:25, ред.
    Мало, что может быть лучше претензий, обеспеченных финансами...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 16:06
    Денег у них немеренно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 16:00
    было бы интересно на него глянуть в апл))
    g5ac6u9bvdkq
    g5ac6u9bvdkq
    сегодня в 15:32
    По стилю совершенно не его команда
    1 984
    1 984
    сегодня в 15:30
    А как определяется главный претендент? Пока он никуда не перешёл - все претенденты.
    Comentarios
    Comentarios ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 15:29
    Привет. Да чет подустал народ уже белый Дрогба из него не получится.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:28
    Переход это долгое дело.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 15:27
    Если "Реал" из числа конкурентов отпадает, ввиду того что они берут Мбаппе, то "Барселоне" будет крайне тяжело тягаться с "Манчестер Сити" в финансовой стороне вопроса.
    протон
    протон
    сегодня в 15:18
    Барса и Сити не подходят ему по стилю, в тех же Реале, МЮ или Ливерпуле он бы смотрелся органичнее
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 15:16
    Вот если честно и слава Богу
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 15:15
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