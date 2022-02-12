«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за трансфер Холанда

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Англии.
«Манчестер Сити» является главным претендентом на подписание норвежца и опережает в борьбе за трансфер форварда не только «Реал» и ПСЖ, а также все другие заинтересованные клубы.
Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, подталкивает сына к переходу в свою бывшую команду, за которую он выступал с 2000 по 2003 год.
А по Холланду, вроде отступные 75 лямов, думаю это точно не проблема. Ну да там еще Райоле надо будет отбашлять, но при желании бабки точно найдут) Я бы хотел его видеть в сит
А по Холланду, вроде отступные 75 лямов, думаю это точно не проблема. Ну да там еще Райоле надо будет отбашлять, но при желании бабки точно найдут) Я бы хотел его видеть в сит