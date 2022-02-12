«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за трансфер Холанда

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сегодня, 15:09

Нападающий «Боруссии» Дортмунд может продолжить карьеру в Англии.

«Манчестер Сити» является главным претендентом на подписание норвежца и опережает в борьбе за трансфер форварда не только «Реал» и ПСЖ , а также все другие заинтересованные клубы.

, отец Эрлинга, подталкивает сына к переходу в свою бывшую команду, за которую он выступал с 2000 по 2003 год.