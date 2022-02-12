«Реал» готов продать Родриго

«Реал» намерен продать нападающего Родриго этим летом.
Мадридский клуб планирует оформить переход форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, поэтому бразильцу, скорее всего, придётся покинуть «сливочных».
После потенциального трансфера Мбаппе у Родриго практически не будет шансов играть в стартовом составе «Реала».
Если сливочным нужно разгрузить з/п ведомость и выручить немного денег, тогда да, можно продать игрока, а вот если не из-за денег, то лучше оставить для ротации
Если сливочным нужно разгрузить з/п ведомость и выручить немного денег, тогда да, можно продать игрока, а вот если не из-за денег, то лучше оставить для ротации