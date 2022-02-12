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«Реал» готов продать Родриго

сегодня, 10:12

«Реал» намерен продать нападающего Родриго этим летом.

Мадридский клуб планирует оформить переход форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, поэтому бразильцу, скорее всего, придётся покинуть «сливочных».

После потенциального трансфера Мбаппе у Родриго практически не будет шансов играть в стартовом составе «Реала».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 14:10
Куда уже для ротации, на позиции правого вингера и так хватает кому играть. Придёт Мбаппе на эту позицию, плюс в запасе всегда есть Асенсио и Васкес. Родриго среди них самое слабое звено, поэтому и клубу от него толку нет, только затраты на зп, и футболист будет гнить на лавке, оставаясь вообще без игровой практики.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:55
Ну по позиции Мбапе больше конкурент для Винисиуса,т.к любит больше играть с левого фланга со смещениями в центр, а Родриго просто правый вингер.
Если сливочным нужно разгрузить з/п ведомость и выручить немного денег, тогда да, можно продать игрока, а вот если не из-за денег, то лучше оставить для ротации
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:02
Ещё Мбаппе надо купить, что может и не произойти.
David Young
David Young
сегодня в 11:51
Логичное решения руководства королевского клуба.
552j37epq9zk
552j37epq9zk
сегодня в 11:38
Им там виднее
Cat01
Cat01
сегодня в 11:31
Это только слова
NOVA
NOVA
сегодня в 10:45
ну лучше в аренду!! зачем продавать отличных игроков: как это было с хакими, льоренте и тд!!
drug01
drug01
сегодня в 10:28
Не надо спешить....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:24
Надо искать покупателей.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:24
Сначала пусть Мбаппе оформят, потом видно будет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:16
Продадут и Мбаппе не купят.
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