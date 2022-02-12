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Френки де Йонг не собирается покидать «Барселону»

сегодня, 11:33

Полузащитник Френк де Йонг продолжит выступать за «Барселону».

На подписание голландца претендуют «Бавария» и «Ливерпуль», однако футболист хочет остаться в составе «сине-гранатовых». Де Йонг намерен добиться успеха в «Барселоне» и не собирается покидать каталонский клуб.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:20
Это хорошая новость для Барселоны.
протон
протон
сегодня в 14:18
Хорошо, что остаётся. Он может сыграть на многих позициях.
МС или МЮ возможно Челси, на Френки большой спрос это самый дорогой актив у Барселоны.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:50
Ему и там неплохо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:45
Наверное у Барселоны появились деньги.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:22
Не собирается и правильно делает.
1 984
1 984
сегодня в 11:49
И это хорошо.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:48, ред.
Каталонцы не расстроятся.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:48
Френк де Йонг мечтал играть за Барсу с детства и это тот случай когда слова сказаны не в пустую, а так на самом деле.
Барса всегда ассоциируется с голландскими игроками и большинство голландских игроков предпочитают Барсу, а не Реал. Это всё наследие великого Йохана Кройфа.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:43
Это его право
jcx79hzskyq4
jcx79hzskyq4
сегодня в 11:35
Это хорошо для Барсы
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