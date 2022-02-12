Френки де Йонг не собирается покидать «Барселону»

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сегодня, 11:33

Полузащитник продолжит выступать за «Барселону».

На подписание голландца претендуют «Бавария» и «Ливерпуль», однако футболист хочет остаться в составе «сине-гранатовых». Де Йонг намерен добиться успеха в «Барселоне» и не собирается покидать каталонский клуб.