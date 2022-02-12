Френки де Йонг не собирается покидать «Барселону»

Полузащитник Френк де Йонг продолжит выступать за «Барселону».
На подписание голландца претендуют «Бавария» и «Ливерпуль», однако футболист хочет остаться в составе «сине-гранатовых». Де Йонг намерен добиться успеха в «Барселоне» и не собирается покидать каталонский клуб.
МС или МЮ возможно Челси, на Френки большой спрос это самый дорогой актив у Барселоны.
МС или МЮ возможно Челси, на Френки большой спрос это самый дорогой актив у Барселоны.
Барса всегда ассоциируется с голландскими игроками и большинство голландских игроков предпочитают Барсу, а не Реал. Это всё наследие великого Йохана Кройфа.
Барса всегда ассоциируется с голландскими игроками и большинство голландских игроков предпочитают Барсу, а не Реал. Это всё наследие великого Йохана Кройфа.