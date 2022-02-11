«Челси» продаст Кепу, если получит достойное предложение

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вчера, 22:14

«Челси» готов продать голкипера в конце текущего сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

27-летний вратарь произвел впечатление на руководство и тренерский штаб в роли запасного голкипера в этом сезоне. Тем не менее он по-прежнему твердо стоит за Эдуардом Менди в иерархии команды, и «Челси» отпустит его этим летом, если получит подходящее предложение, утверждает источник.

Контракт Кепы с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к Кепе со стороны «Лацио».