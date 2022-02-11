ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Челси» продаст Кепу, если получит достойное предложение

вчера, 22:14

«Челси» готов продать голкипера Кепу Аррисабалагу в конце текущего сезона, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

27-летний вратарь произвел впечатление на руководство и тренерский штаб в роли запасного голкипера в этом сезоне. Тем не менее он по-прежнему твердо стоит за Эдуардом Менди в иерархии команды, и «Челси» отпустит его этим летом, если получит подходящее предложение, утверждает источник.

Контракт Кепы с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к Кепе со стороны «Лацио».

Все новости
Слухи«Атлетико» может попытаться подписать Кэша из «Астон Виллы»
Вчера, 22:41
Слухи«Арсенал» потратит на переход Тёрнера 6,7 млн долларов
Вчера, 20:34
ОфициальноКоноплянка подписал контракт с польской «Краковией»
Вчера, 19:41 Фото
Слухи«Барселона» готова обменять Тринкана на Адаму Траоре
Вчера, 16:45
СлухиПогба хочет вернуться в «Ювентус»
Вчера, 15:47
СлухиВратарь «Лидса» может заменить тер Штегена в «Барселоне»
Вчера, 15:39
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:52
Дополняют друг друга с Менди. Не хотелось бы потерять
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:52
Засиделся на скамейке
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:07
Ну он косячил конечно но щас уровень держит!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:48
Надо его отпускать. Пусть играет, а то про него уже стали забывать. Классный вратарь.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:40
К Сарри ему надо идти.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:21
Кепа один из лучших вратарей.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:16
Кто его купит то?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100