«Манчестер Сити» разгромил «Норвич»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Норвич» дома уступил «Манчестер Сити» — 0:4.
Голами в составе гостей отметились Рахим Стерлинг (31’, 70’, 90’) и Фил Фоден (48’)
В турнирной таблице «Норвич» идет на 18-м месте (17), «Манчестер Сити» — на 1-й позиции (63).
Единственная надежда, что "Брентфорд" продолжит крутое пике вниз. Но пока там 7 очков разницы.
Я бы сказал, 95%, что "Норидж" вылетит.
Единственная надежда, что "Брентфорд" продолжит крутое пике вниз. Но пока там 7 очков разницы.
Я бы сказал, 95%, что "Норидж" вылетит.