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«Манчестер Сити» разгромил «Норвич»

сегодня, 22:21
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Норвич» дома уступил «Манчестер Сити» — 0:4.

Голами в составе гостей отметились Рахим Стерлинг (31’, 70’, 90’) и Фил Фоден (48’)

В турнирной таблице «Норвич» идет на 18-м месте (17), «Манчестер Сити» — на 1-й позиции (63).

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Все комментарии
ATG
ATG ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:58
Гвардиола прав, в чемпионате не всё ещё выиграно
ATG
ATG
сегодня в 22:57
Красавы
Roger Young
Roger Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:45
плюсую, читаете мои мысли. Разделяю надежды на спасение Норвича и пике Брентфорда )
Roger Young
Roger Young
сегодня в 22:36
С победой, молодцы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:29
Жалко, на самом деле, что "Норидж", только подняв голову и заработав 7 очков в 9 играх, попадает на МС и далее "Ливерпуль". Настрой они сильно собьют, а положение у команды аховое - выше "Эвертон" и сильно усилившийся "Касл", да и "Лидс" они не подвинут.

Единственная надежда, что "Брентфорд" продолжит крутое пике вниз. Но пока там 7 очков разницы.

Я бы сказал, 95%, что "Норидж" вылетит.
Elliada
Elliada
сегодня в 22:26
МС с победой. Запас очков есть, можно на ЛЧ переключиться
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