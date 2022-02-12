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«Бавария» проиграла «Бохуму»

сегодня, 19:28
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум4 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Бохум» дома обыграл «Баварию» — 4:2.

Голами в составе хозяев отметились Кристофер Антви-Аджей (14’), Юрген Локадия (38’), Кристиан Гамбоа (40’), Геррит Хольтманн (44’). За гостей забивал Роберт Левандовски (9’, 75’)

В турнирной таблице «Бохум» идет на 11-м месте (28), «Бавария» — на 1-й позиции (52).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:53
В том матче было всего 3 удара в створ и 2 гола, были удары, которые бы Нойер потащить мог, но видимо 1 сейв это спас от разгрома. В отличие от кубковой игры там Бавария неплохо смотрелась. В кубковой игре Нойер имел шансы потащить разве что четвертый гол Эмболо. И в отличие от Ульрайха у Нойера с десяток матчей где он на своем горбу дотащил Баварию
протон
протон
сегодня в 21:52
«Бавария» пропустила 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги впервые с 1975 года. Тогда было 5 от «Айнтрахта» Такого не было почти 50 лет!
Ульрайх сыграл два матча в сезоне и оба Бавария проиграла, пропустив 6. Фигура вратаря в футболе очень важна, если сзади играет Нойер, то и защита выглядит гораздо надежнее
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 21:39
Вот так Бохум, такой экспресс не защел из-за них. 50 прос-рал
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 21:24
Бавария много сил в прошлом туре на Лейпциг потратила! С Бохумом решили на расслабоне сыграть!
felix
felix
сегодня в 21:09
дЕнтги мои заработали
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:43
Неожиданно. Ладно от разгрома ушли.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:26
Как баварцы собираются этот позор отмыть непонятно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:24
Душок договорняка прилетел....)
Elliada
Elliada
сегодня в 20:09
Хорошая попытка, Бундеслига. В попытках привлечь внимание Бавария проиграла матч. Но, это ничего не меняет в таблице. И это всё ещё самая скучная и предсказуемая лига.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:58
Бохум взял более чем убедительный реванш за разгром в первом круге. Молодцы.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:56
Бохум с победой.
112910415
112910415
сегодня в 19:54
геройский матч Бохума !
Izmar
Izmar
сегодня в 19:52
Не деньги в футбол играют.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:45
Нашей сборной на заметку перед матчем с поляками)...Роберт дубль положил...чтобы выиграть надо забить 4...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:42
    particular
    particular
    сегодня в 19:40
    Нынче Бохум взвалил на свои середняцкие плечи миссию по взбучке доминатора :)) Бывает...
    sash71
    sash71
    сегодня в 19:33, ред.
    Бохум делает сенсацию в Бундеслиге. В пух и прах разгромлена сама Бавария. Стоит конечно отметить, что они сами виноваты в этом поражении. Игроки Баварии выходили на этот матч с какой-то надменностью и сверх самоуверенностью, что в итоге сказалось на их игре. По началу складывалось у них все тип топ с голом лучшего игрока по версии ФИФА. Но потом начался сплошной треш. Бавария настолько расслабилась и возомнила о своём величии, что умудрилась пропустить 4 мяча подряд. Ну а дальше мы все просто наблюдали на это зрелище Бохума.
    Поздравляю Бохум с такой яркой победой и спасибо за то что смогли так наказать пижонов.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 19:32
    Левандовски один за Баварию забивает.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 19:31
    Цена (млн. €): 22.5 - 525.9
    Но у баварии такой запас в чемпионате, что могут еще хоть 5 игр проиграть, но результат удивил))
    4RT
    4RT
    сегодня в 19:28
    Ну и дела
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