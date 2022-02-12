«Бавария» проиграла «Бохуму»

В матче 22-го тура чемпионата Германии «Бохум» дома обыграл «Баварию» — 4:2.
Голами в составе хозяев отметились Кристофер Антви-Аджей (14’), Юрген Локадия (38’), Кристиан Гамбоа (40’), Геррит Хольтманн (44’). За гостей забивал Роберт Левандовски (9’, 75’)
В турнирной таблице «Бохум» идет на 11-м месте (28), «Бавария» — на 1-й позиции (52).
Поздравляю Бохум с такой яркой победой и спасибо за то что смогли так наказать пижонов.
Поздравляю Бохум с такой яркой победой и спасибо за то что смогли так наказать пижонов.