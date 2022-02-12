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«Реал» и «Вильярреал» победителя не выявили

сегодня, 20:09
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).

Ни одной из команд в этом поединке не удалось отличиться забитыми голами.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги Испании с 54 набранными очками. «Вильярреал» идёт на 6-м месте с 36 баллами.

В следующем туре «сливочные» встретятся дома с «Алавесом», а «Вильярреал» поедет в гости к «Гранаде».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:08
Вот что бывает когда теряешь Бензема. Чел и полузащиту с нападением связывает и голы стабильно кладет и передачи голевые раздает.
И как же Карло Анчелотти игнорирует Азара
Вместо того чтобы выпустить Эдена на 50-60 минуте, он выпускает его на 82, класс.
ABir
ABir
сегодня в 22:26
Невезуха, но затянулась
протон
протон
сегодня в 21:44
Отсутствие Бензема так или иначе очень сказывается
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:42, ред.
Вильярреал поздравляем с тем, что смогли устоять и спасти важное очко. Реал Мадрид неплохо вроде бы выглядел. Но чего-то не хватило. Не день мадридского Реала сегодня. Конечно же Реал Мадрид держал игру с ПСЖ в уме. Поэтому и сыграли не на все силы, мне кажется. Сегодня Гарет Бэйл понравился. Этот парень не с августа? Но вышел и выдал такую игру? Да и Йович нормально вышел. Когда перекидывал, делал всё правильно. Просто не суждено было сегодня забить. Вот кого Карло Анчелотти не выпускал в важный момент, когда Карим Бензема недоступен. Вследствие чего потерял очки и вылетел из Кубка Испании. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!! Надеюсь, что пройдём парижский клуб!
112910415
112910415
сегодня в 21:38
Реал бережет силы
particular
particular
сегодня в 21:06
Рационально, без рисков и без реализаций редких моментов...
Близость парижского вояжа подтолкнула к аккуратности...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 21:01
Молодцы подлодка, бой дали!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:57
Скучновато было
Cat01
Cat01
сегодня в 20:53
Сухая ничья
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 20:50
Без Бенза острота затупилась
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:47
Беда с этими Реалами ! У них лругих слов нет ?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:44
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 20:19
    Забавный матч.
    Как-то лениво играли, но два тайма совершенно разные.
    Очень досадно за Бейла и Йовича. Шикарные моменты, тупо не повезло.
    Было ощущение, что обе команды договорились на 0:0 в предверии ЛЧ.
    Вини без Бензема добегает до штрафной и не знает, что делать. Может надо было Азара с начала выпускать, более зрелый и креативный игрок в плане паса. Но это уже не узнать )

    Судья - отдельная тема. По его правилам футбола руками бить по лицу можно, если у игрока нет мяча )) ну и ладно.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 20:15, ред.
    Вратарь Вильярреала сегодня просто тащил во втором тайме поэтому всего лишь ничья для Реала
    Теперь ждём матч с ПСЖ
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 20:15
    вот где опять не повезло: давили-давили, били-били, но не забили!! надеюсь с псж сыграют еще лучше и уж точно забьют пару тройку!!! победы и удачи!!! а здесь ни тока удача была на стороне соперника. ну и опять судья!!
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 20:14
    Отсутствие Барселоны в списках лидеров очень плохо сказывается на Реал. Может Ла лигу дотянут, но есть ведь ЛЧ. А там надо играть не только за свой авторитет, а ещё и за Испанию.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:11
    Реал мог и проиграть
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 20:11
    Шанс для Севильи
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