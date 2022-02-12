«Реал» и «Вильярреал» победителя не выявили

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).
Ни одной из команд в этом поединке не удалось отличиться забитыми голами.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги Испании с 54 набранными очками. «Вильярреал» идёт на 6-м месте с 36 баллами.
В следующем туре «сливочные» встретятся дома с «Алавесом», а «Вильярреал» поедет в гости к «Гранаде».
Как-то лениво играли, но два тайма совершенно разные.
Очень досадно за Бейла и Йовича. Шикарные моменты, тупо не повезло.
Было ощущение, что обе команды договорились на 0:0 в предверии ЛЧ.
Вини без Бензема добегает до штрафной и не знает, что делать. Может надо было Азара с начала выпускать, более зрелый и креативный игрок в плане паса. Но это уже не узнать )
Судья - отдельная тема. По его правилам футбола руками бить по лицу можно, если у игрока нет мяча )) ну и ладно.
Как-то лениво играли, но два тайма совершенно разные.
Очень досадно за Бейла и Йовича. Шикарные моменты, тупо не повезло.
Было ощущение, что обе команды договорились на 0:0 в предверии ЛЧ.
Вини без Бензема добегает до штрафной и не знает, что делать. Может надо было Азара с начала выпускать, более зрелый и креативный игрок в плане паса. Но это уже не узнать )
Судья - отдельная тема. По его правилам футбола руками бить по лицу можно, если у игрока нет мяча )) ну и ладно.