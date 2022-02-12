«Реал» и «Вильярреал» победителя не выявили

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сегодня, 20:09

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).

Ни одной из команд в этом поединке не удалось отличиться забитыми голами.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги Испании с 54 набранными очками. «Вильярреал» идёт на 6-м месте с 36 баллами.

В следующем туре «сливочные» встретятся дома с «Алавесом», а «Вильярреал» поедет в гости к «Гранаде».