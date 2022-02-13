Маркиньос: «Мбаппе — один из лучших в истории ПСЖ. Хочу, чтобы он остался»

Защитник ПСЖ Маркиньос назвал нападающего Килиана Мбаппе одним из лучших футболистов в истории клуба.
Может ли Мбаппе стать лучшим в истории ПСЖ? Да. Он уже один из лучших. Надеюсь, что... Его контракт истекает, это решающий для него момент.
Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Это важно, мы видим, как он играет в каждом матче.
Не знаю его решения. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше.
Ранее появлялась информация, что ПСЖ собирается продлить контракт с Маркиньосом.
Если Мбаппе будет играть без спадов и возможно прибавлять через пару лет к 25 годам должны пойти разговоры о том что может стать лучшим в истории футбола
Уходить конечно же нужно,нету смысла играть в слабой Лиге которую он с Монако в 17 лет выигрывал,и тащить на своем горбу кучу гламурных пенсионеров,которые будут только сдавать
Надо в Реал идти,в ближайшее время там брать ЛаЛигу будет проще чем Лигу1 с ПСЖ
А года через 3 в АПЛ
Если Мбаппе будет играть без спадов и возможно прибавлять через пару лет к 25 годам должны пойти разговоры о том что может стать лучшим в истории футбола
Уходить конечно же нужно,нету смысла играть в слабой Лиге которую он с Монако в 17 лет выигрывал,и тащить на своем горбу кучу гламурных пенсионеров,которые будут только сдавать
Надо в Реал идти,в ближайшее время там брать ЛаЛигу будет проще чем Лигу1 с ПСЖ
А года через 3 в АПЛ