Маркиньос: «Мбаппе — один из лучших в истории ПСЖ. Хочу, чтобы он остался»

Защитник ПСЖ назвал нападающего одним из лучших футболистов в истории клуба.

Может ли Мбаппе стать лучшим в истории ПСЖ ? Да. Он уже один из лучших. Надеюсь, что... Его контракт истекает, это решающий для него момент.

Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Это важно, мы видим, как он играет в каждом матче.

Не знаю его решения. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше.