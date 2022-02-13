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Маркиньос: «Мбаппе — один из лучших в истории ПСЖ. Хочу, чтобы он остался»

сегодня, 15:24

Защитник ПСЖ Маркиньос назвал нападающего Килиана Мбаппе одним из лучших футболистов в истории клуба.

Может ли Мбаппе стать лучшим в истории ПСЖ? Да. Он уже один из лучших. Надеюсь, что... Его контракт истекает, это решающий для него момент.

Конечно, я говорю ему, что хочу, чтобы он остался. Это важно, мы видим, как он играет в каждом матче.

Не знаю его решения. Мы хотим достичь наших целей на сезон, а затем посмотрим, что будет дальше.

Ранее появлялась информация, что ПСЖ собирается продлить контракт с Маркиньосом.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:09
То что Мбаппе один из лучших в ПСЖ очевидный факт. И своё имя он уже вписал в историю клуба. Как-бы что не произошло в дальнейшем.
Если Мбаппе будет играть без спадов и возможно прибавлять через пару лет к 25 годам должны пойти разговоры о том что может стать лучшим в истории футбола
Уходить конечно же нужно,нету смысла играть в слабой Лиге которую он с Монако в 17 лет выигрывал,и тащить на своем горбу кучу гламурных пенсионеров,которые будут только сдавать
Надо в Реал идти,в ближайшее время там брать ЛаЛигу будет проще чем Лигу1 с ПСЖ
А года через 3 в АПЛ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:53
Сохранить Мбаппе в составе несомненно является отличным вариантом для "ПСЖ". Порой кажется он является главным активом парижан, способным принести победу в неудачно складывающемся матче, но для Килиана и для его стремления стать самым главным футболистом в мире лучше покинуть Францию и попробовать себя Королевском испанском клубе или в одном из топов АПЛ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:17
Я тоже хочу чтобы он остался!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:13
Тут все решают деньги.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:03
Чтобы Мбаппе стал игроком мирового класса ему надо покинуть псж.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:01
Теперь его трудно будет удержать
Carnаgе
Carnаgе
сегодня в 15:28
Все вокруг признают и видят талант и игру Мбаппе.Карлик никому нафиг не нужен.Никто не говорит пусть Мбаппе уходит,у нас есть месси…)))) Настолько обмельчал как игрок,что уже о нем и не вспоминают.А Мбаппе уйдет в Реал, в королевский клуб.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:27
А Маркиньосу интересно самому не хочется уйти и попробовать себя в сильнейшей лиге мира АПЛ? Очень бы было интересно посмотреть его в связке в Ван Дейком или в Сити с Диасом!Думаю шикарные были бы дуэты!
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