Клопп: «Нет никаких шансов, что Милнер уйдёт на пенсию»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос касательно возможности продления клубом контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.
Есть разговоры, но, как и всегда, мы больше не комментируем это.
Клуб будет вести переговоры с Милнером, так что посмотрим. Нет никаких шансов, что Милли уйдет на пенсию.
Недавно Милнер установил уникальное достижение в рамках АПЛ.
пока Окс, Кейта, Ориги, Шакири(когда был в команде) по пол сезона сидят то на лавке, то в лазарете, Джеймс всегда готов играть на любой проблемной для команды позиции!
не раз говорил, что красные только выиграли когда избавились от рахимки и взяли Милнера!
Милнеру - Респект и новых побед и рекордов с Ливерпулем!!!
пока Окс, Кейта, Ориги, Шакири(когда был в команде) по пол сезона сидят то на лавке, то в лазарете, Джеймс всегда готов играть на любой проблемной для команды позиции!
не раз говорил, что красные только выиграли когда избавились от рахимки и взяли Милнера!
Милнеру - Респект и новых побед и рекордов с Ливерпулем!!!