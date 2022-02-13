Клопп: «Нет никаких шансов, что Милнер уйдёт на пенсию»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос касательно возможности продления клубом контракта с полузащитником .

Есть разговоры, но, как и всегда, мы больше не комментируем это.

Клуб будет вести переговоры с Милнером, так что посмотрим. Нет никаких шансов, что Милли уйдет на пенсию.