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Клопп: «Нет никаких шансов, что Милнер уйдёт на пенсию»

сегодня, 08:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос касательно возможности продления клубом контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

Есть разговоры, но, как и всегда, мы больше не комментируем это.

Клуб будет вести переговоры с Милнером, так что посмотрим. Нет никаких шансов, что Милли уйдет на пенсию.

Недавно Милнер установил уникальное достижение в рамках АПЛ.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 09:55
Джеймс настоящий профи, трудяга и боец!
пока Окс, Кейта, Ориги, Шакири(когда был в команде) по пол сезона сидят то на лавке, то в лазарете, Джеймс всегда готов играть на любой проблемной для команды позиции!
не раз говорил, что красные только выиграли когда избавились от рахимки и взяли Милнера!

Милнеру - Респект и новых побед и рекордов с Ливерпулем!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 09:38
Он многим молодым даст фору. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:07
Значит на пенсию не собирается.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:58
Футбольный долгожитель однако
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