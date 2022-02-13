«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Фирмино

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сегодня, 12:27

«Ливерпуль» планирует предложить нападающему новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

Нынешнее соглашение 30-летнего бразильца с «красными» истекает в 2023 году, однако в клубе хотят заключить новый долгосрочный контракт.