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«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Фирмино

сегодня, 12:27

«Ливерпуль» планирует предложить нападающему Роберто Фирмино новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

Нынешнее соглашение 30-летнего бразильца с «красными» истекает в 2023 году, однако в клубе хотят заключить новый долгосрочный контракт.

Фирмино, которым интересовалась «Барселона», забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 14 матчах текущего сезона АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:07
Роберто готов бесплатно играть за Ливерпуль,лишь бы в Барсу не уйти.
shlifen
shlifen
сегодня в 16:04
Если Фирмино согласен на роль "полезного запасного", то красным стоит его продлить ещё на пару-тройку лет - лучшего варианта "для ротации" всё равно не найти. Плюс Роберто может сыграть и поглубже (условного АП в схеме 4-4-2, с ромбом в центре), а значит более универсален чем двое его других партнёра. В то же время, сейчас кажется всё более очевидным уход летом кого-то из пары Мане/Салах, поскольку явно видно что взят курс на постепенное омоложение состава в том числе и в атаке - сперва пришёл Жота, теперь Диас. В случае ухода Салаха или Мане, явно будет куплен ещё кто-то молодой.
В любом случае, ехать на понижение Фирмино пока рановато, а "за дёшево", настолько же полезного игрока, да ещё и моложе - вряд ли купишь. Так что если Роберто всё устраивает, и не будет требовать очень большую зарплату - думаю договорятся о продлении контракта без проблем.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 14:44
Бразилец ещё пригодится
ДСА
ДСА
сегодня в 13:17
Не суперфорвард, но достаточно стабилен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:15
Это правильное решение!
beefs
beefs
сегодня в 12:36
с чем его и поздравляем...
Cat01
Cat01
сегодня в 12:35
Это хорошо
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