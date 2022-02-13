«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Фирмино

«Ливерпуль» планирует предложить нападающему Роберто Фирмино новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.
Нынешнее соглашение 30-летнего бразильца с «красными» истекает в 2023 году, однако в клубе хотят заключить новый долгосрочный контракт.
Фирмино, которым интересовалась «Барселона», забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 14 матчах текущего сезона АПЛ.
В любом случае, ехать на понижение Фирмино пока рановато, а "за дёшево", настолько же полезного игрока, да ещё и моложе - вряд ли купишь. Так что если Роберто всё устраивает, и не будет требовать очень большую зарплату - думаю договорятся о продлении контракта без проблем.
В любом случае, ехать на понижение Фирмино пока рановато, а "за дёшево", настолько же полезного игрока, да ещё и моложе - вряд ли купишь. Так что если Роберто всё устраивает, и не будет требовать очень большую зарплату - думаю договорятся о продлении контракта без проблем.