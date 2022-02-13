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ПСЖ не предложил контракт Ди Марии. Анхель – самый недооцененный ассистент в футболе

вчера, 09:35
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Крутой ассистент на перекрестке.

Отдает голевые передачи чаще всех

Ди Мария тратит на один ассист меньше игрового времени, чем Де Брюйне, Мбаппе или Месси. Помогает в атаке другим чаще, чем любой игрок высокого уровня на планете. Да и в низших лигах никого с такими выдающимися показателями не найти, их бы заметили и забрали на повышение. Месси за всю карьеру собрал чуть больше 300 голевых передач. Больше двухсот у Неймара, Роналду, Сеска, Суареса и Озила.

Ди Мария же собрал 243 голевых паса, и если помнить о количестве матчей, то его второе место по их количеству после Месси сродни первому. Сыграл меньше матчей, чем Криштиану или Лионель. Не был всегда железно основным в «Реале» и МЮ. Да и в ПСЖ встретил серьезную конкуренцию. Но футбол Анхель понимает на небесном уровне. Ни молодые, ни старые звезды с ним не могут тягаться в эффективности. И это все на фоне привычной недооценки рядом с суперзвездами.

Только бешеный Мюллер пользуется крутостью напарников по «Баварии» и конкретно Левандовски. У Томаса качество шансов значительно ниже, чем количество ассистов. За последние годы по количеству голевых передач с Ди Марией могут тягаться только немец, Месси и Санчо. Наличие Джейдона в списке еще раз доказывает, в каком состоянии бедный МЮ. Там Роналду продлил свою серию без голов, а такие классные ассистенты, как Санчо и Ди Мария, не приживаются со своими умными передачами.

Трансфер из Мадрида в Манчестер стал ошибкой аргентинца, но Ди Мария ее быстро осознал, называет Ван Гала худшим тренером в карьере, и смело перебрался в Париж, о чем не пожалел. В декабре ветеран заявил, что хочет завершить карьеру в ПСЖ. В ответ не получил новый контракт, а старый заканчивается летом.

Фаны против того, чтобы выбросить Анхеля

У поклонников ПСЖ, а такие существовали еще до прихода шейхов в клуб, теплые отношения с Ди Марией. Хавбек плясал без футболки на празднованиях чемпионств, народ не сомневается, что ему нравится в клубе. Фанаты ПСЖ понимают, что Месси, Мбаппе и Неймар капризные, а Ди Мария ближе к людям. Тоже мог бы повторить шутку Питера Крауча, что без футбола остался бы девственником?

Игра с мячом подарила Анхелю много радости. Также повстречал острую на язык Джорджелину Кардосо, которая стала его женой одиннадцать лет назад. Женщина слов не выбирает, называла Манчестер «ж**** мира», упрекала местных женщин, что «красятся, как куклы». Но при этом честно признавала, что в «Реале» по делу обозвали Ди Марию и ее «наемниками» на прощание.

Парочка продалась МЮ с потрохами, хотя изначально не планировали покидать Мадрид. Но Вудворд подарил гору денег, аргентинцы не устояли перед соблазном. При этом Джорджелина дружила с бывшей женой Агуэро – дочерью Марадоны, и когда гостили у них в Манчестере, то сразу сделали для себя однозначные выводы о климате и Англии. Семейству не везет с большими городами после Мадрида.

В Париже пережили ограбление, как и другие звезды футбола в последнее время. Полиция связалась с ПСЖ по ходу матча, Ди Марию заменили, сразу отправился к семье. Хочет ли жена Ди Марии теперь жить во Франции? Скорее да, чем нет, ведь в Париже у нее есть компания подруг и жен аргентинских футболистов. На испанском языке разговаривают многие, не только жена Рамоса. Новый контракт Анхелю стоило предложить давным-давно.

Ди Марии непросто найти достойный клуб

На АПЛ у него аллергия. В Серии А даже «Ювентус» не повторит Анхелю условия нынешнего контракта с ПСЖ, там около 13.5 млн евро «грязными». Кроме того, туринцы будут ждать Кьезу из лазарета на левый фланг. «Бавария» не подпишет 34-летнего вингера, хотя с другим бывшим игроком «Реала» Роббеном в солидном возрасте вели дела и не пожалели. Ди Мария тоже получал травмы, но в ПСЖ пропускал максимум шесть матчей, или около месяца времени.

Даже коронавирусом переболел в начале года быстро. Анхель – классный боец, но информация, будто «Барселона» и «Атлетико» готовы его пригласить, не кажется правдивой. Хави набрал людей в атаку, сначала надо наиграть их всех. Ди Марию пытались обменять на Дембеле, но теперь этот поезд ушел. А Симеоне надо решить массу проблем до лета, чтобы вести переговоры от имени «матрасников» со свободным агентом из Аргентины.

Многие не откажутся от одного из лучших плеймейкеров в истории. Но зарплата – серьезный фактор, который в свое время отпугнул «Наполи» и другие клубы. Сам Ди Мария морально готов снизить требования, но только ради интересного проекта. Сидеть на лавке будет лишь в ПСЖ, хотя в глубине души точно надеется, что с ним после семи сезонов в Париже так не поступят. Почеттино ведь говорил, что Ди Мария, Месси и Неймар – игроки основы.

Уход Мбаппе упростит путь в основу, но есть еще фактор Зидана. Если Зинедин возглавит ПСЖ, то может найти свое сочетание. Ди Мария всю карьеру в окружении больших игроков, но при этом лучшими напарниками называл Месси, Верратти, Ибрагимовича, Модрича и Крооса. Как видите, футбольный вкус имеется, даже Неймару и Роналду места не нашлось. Аргентинский вингер предпочитает мастеров несколько другого формата.

В его стиле есть все, что нужно классному крайнему форварду, но одновременно по чутью это чистый центральный атакующий хавбек. Эксперименты в сборной Аргентины и «Реале» это доказали. Но у ПСЖ другой подход. И даже уход Мбаппе не значит, что Ди Марии будут доверять. Тут как с Бензема в «Реале». Перес смотрит в паспорт Кариму, и хотя фанаты протестуют, легко заменит француза другим форвардом ближайшим летом. Возможно, тогда Бензема окажется в ПСЖ, где станет тесно Ди Марии.

Завтра, в день святого Валентина, Анхелю исполнится 34 года. В том же возрасте Ибрагимович начал последний сезон в футболке ПСЖ, который завершил с 50 голами в 51 поединке. Ди Мария не ставит на последний удар в атаке, не эгоистичный, поэтому его статистика в новом сезоне не впечатляет – 19 матчей, 3 гола, 5 ассистов. Леонардо со свойственным цинизмом может вышвырнуть Анхеля, поменяв на молодую звезду. Будет жаль, ведь по игровому интеллекту аргентинцу мало равных. Как и по умению адаптироваться в окружении легенд футбола, к коим сам Ди Мария, безусловно, относится.

У него 27 трофеев на взрослом уровне, а задача на весну – выйти в еще один финал Лиги чемпионов. В отличие от ряда напарников, Ди Мария поднимал над головой кубок чемпионов в составе «Реала». Крайний форвард точно в списке легенд ПСЖ, и немного такта при общении с ним не помешает. Катарцы готовы отдать 15 миллиардов евро за три года за право транслировать матчи ЛЧ, так что десяток миллионов на новый годовой контракт ди Марии точно найдут.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
вчера в 19:41
Ювентус подберёт свободным на пару сезонов.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:34
Мне кажется в Ювентус нвдо
Анд-м
Анд-м
вчера в 15:01
Согласен, анхель самый неоцененый супер талант в истории. Так и не повезло за всю карьеру с командой которая его бы оценила по достоинству. Очень жалею, что у него не сраслось с мю😒
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:31
Ди Мария повёл себя некрасиво по отношению к МЮ и его фанатам, поэтому мне точно не жаль его. Правильно его тогда Валенсия вышвырнул за пределы поля.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:30
Украшение футбола
RoArt
RoArt ответ Carnаgе (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:35
А еще обиднее, что т.к. ДиМа аргентинец, он вынужден вылизывать опу 18и, иначе выкинут со сборной...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:15
Ди Мария не пропадёт!
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