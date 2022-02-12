ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Аспиликуэта близок к продлению контракта с «Челси»

сегодня, 19:12

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта, скорее всего, останется в клубе на ближайшее время. Игрок близок к продлению контракта с «аристократами» на один сезон. Текущее трудовое соглашение испанца истекает будущим летом.

Аспиликуэта выступает за лондонскую команду с 2012 года. В «Челси» он перешёл из французского «Марселя».

Ранее слухи связывали игрока с переездом в испанскую Ла Лигу.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» предложит Фирмино новый контракт
Сегодня, 16:30
СлухиПике не планирует завершать карьеру
Сегодня, 12:20
Алонсо: «Хочу остаться в „Челси“ надолго»
Сегодня, 00:43
СлухиТилеманс не будет продлевать контракт с «Лестером»
Сегодня, 00:33
Слухи«Вест Хэм» предложит Соучеку новый контракт
Вчера, 23:52
СлухиПСЖ собирается продлить контракт с Маркиньосом
Вчера, 22:22
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:16
Легенда Челси, 10 лет уже в клубе почти что, все трофеи с ним выиграл, это не Рюдигер, гонящийся за более длинной сарделькой.
Даже не верится, незаметно Аспиликуэта стал почти ветераном Челси. Надежный игрок, универсальный. Он кажется на всех позициях защиты в Челси играл. И слева , и в центре, и справа. Везде держал уровень.

Капитан команды-обладательницы кубка ЛЧ не хочет переходить в стан разобранной Барселоны, которая борется за попадание в зону ЛЕ внутреннего чемпионата.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100