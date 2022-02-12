Аспиликуэта близок к продлению контракта с «Челси»

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сегодня, 19:12

Защитник «Челси» , скорее всего, останется в клубе на ближайшее время. Игрок близок к продлению контракта с «аристократами» на один сезон. Текущее трудовое соглашение испанца истекает будущим летом.

Аспиликуэта выступает за лондонскую команду с 2012 года. В «Челси» он перешёл из французского «Марселя».

Ранее слухи связывали игрока с переездом в испанскую Ла Лигу.