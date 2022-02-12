Аспиликуэта близок к продлению контракта с «Челси»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта, скорее всего, останется в клубе на ближайшее время. Игрок близок к продлению контракта с «аристократами» на один сезон. Текущее трудовое соглашение испанца истекает будущим летом.
Аспиликуэта выступает за лондонскую команду с 2012 года. В «Челси» он перешёл из французского «Марселя».
Ранее слухи связывали игрока с переездом в испанскую Ла Лигу.
Даже не верится, незаметно Аспиликуэта стал почти ветераном Челси. Надежный игрок, универсальный. Он кажется на всех позициях защиты в Челси играл. И слева , и в центре, и справа. Везде держал уровень.
Капитан команды-обладательницы кубка ЛЧ не хочет переходить в стан разобранной Барселоны, которая борется за попадание в зону ЛЕ внутреннего чемпионата.
Даже не верится, незаметно Аспиликуэта стал почти ветераном Челси. Надежный игрок, универсальный. Он кажется на всех позициях защиты в Челси играл. И слева , и в центре, и справа. Везде держал уровень.
Капитан команды-обладательницы кубка ЛЧ не хочет переходить в стан разобранной Барселоны, которая борется за попадание в зону ЛЕ внутреннего чемпионата.