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В «Фиорентине» не знают, когда Кокорин вернётся в общую группу

16 февраля 2022, 15:54

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий команды Александр Кокорин занимается индивидуально.

Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 03:53
Кокорин войдёт в историю, как один из лучших "дояров" за все времена.
Boricku
Boricku
16 февраля в 22:33
Саша лучший
VeniaminS
VeniaminS
16 февраля в 18:40
А зачем,и так неплохо.
Ванечка
Ванечка
16 февраля в 18:29
Алексею нужно быстрее восстанавливаться .... не во время травмировался
berda2003
berda2003
16 февраля в 17:54
вот, гадские мыши - не дают раскрыться таланту...
beefs
beefs
16 февраля в 17:43
кому это нужно вспоминать о Кокоше...
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 17:24
Легко можно ответить, нескоро
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 17:23
Кокорин сам не знает,когда играть будет
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
16 февраля в 17:22
Кокорина стулом пытаются заставить подписать расторжение
Izmar
Izmar
16 февраля в 17:09
Вне группы Алесандру гораздо комфортнее.
112910415
112910415
16 февраля в 17:09
ясно дело, лидера поберечь надо
sv_1969
sv_1969 ответ Strashniy (раскрыть)
16 февраля в 16:57, ред.
Им надо доплатить
протон
протон
16 февраля в 16:55
В «Фиорентине» не знают, когда и для чего он вернется в общую группу
российские налогоплательщики должны быть благодарны фиорентине, что он их доит, а не, например, зенит, динамо, локо...)))
Этот трансфер уже официально обьявлен худшим в истории Фиорентины, а то и всей Серии А?
Знатоки Серии А или Фиорентины, без шуток, было ли что-то хуже, чем этот трансфер, учитывая зп Кокоши?
Новости о Кокорине это просто как культурное явление) Наслаждайтесь,современники!
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 16:55
Мляяя!Народ ну это же надо так уметь лохов делать!А они ему приз какой то там присудили!Он ржет над всей серией А! Отдыхать и бабки получать))) Даже Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей так не смог бы!
протон
протон
16 февраля в 16:53
Уже даже непонятно, как шутить
У Кокорина растяжение лицевых мышц из-за постоянного ржача над флорентийскими артистами
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 16:50
Все равно от него толку нету, потому и не знают.
Zak11
Zak11 ответ Strashniy (раскрыть)
16 февраля в 16:43
При чем тут Спартак вообще? Пусть к Газизову возвращают
Strashniy
Strashniy
16 февраля в 16:22
Фиорентине нужно вернуть Сашу в спартак и потребовать огромной компенсации за вред, принесенный команде бывшим игроком спартака.
Cat01
Cat01
16 февраля в 16:19
А кто знает???? Пора Сашку спасать!
старина
старина
16 февраля в 16:18
В Фиорентине рады бы его вообще не знать,но....Поздно пить боржоми
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 16:06
Они так ничего и не поняли...
4RT
4RT
16 февраля в 15:59
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 15:57
Нравится мне Кокоша как их за нос водит, просто красава.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 15:55
Вы главное зарплату вовремя перечисляйте, а остальное не ваше дело!
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