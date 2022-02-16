В «Фиорентине» не знают, когда Кокорин вернётся в общую группу

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий команды Александр Кокорин занимается индивидуально.
Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе.
российские налогоплательщики должны быть благодарны фиорентине, что он их доит, а не, например, зенит, динамо, локо...)))
Этот трансфер уже официально обьявлен худшим в истории Фиорентины, а то и всей Серии А?
Знатоки Серии А или Фиорентины, без шуток, было ли что-то хуже, чем этот трансфер, учитывая зп Кокоши?
Новости о Кокорине это просто как культурное явление) Наслаждайтесь,современники!
российские налогоплательщики должны быть благодарны фиорентине, что он их доит, а не, например, зенит, динамо, локо...)))
Этот трансфер уже официально обьявлен худшим в истории Фиорентины, а то и всей Серии А?
Знатоки Серии А или Фиорентины, без шуток, было ли что-то хуже, чем этот трансфер, учитывая зп Кокоши?
Новости о Кокорине это просто как культурное явление) Наслаждайтесь,современники!