В «Фиорентине» не знают, когда Кокорин вернётся в общую группу

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий команды занимается индивидуально.

Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе.