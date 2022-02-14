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«Ещё есть возможности для улучшения». Черчесов — о лидерстве «Ференцвароша»

сегодня, 10:01
ЗалаэгерсегЛоготип футбольный клуб Залаэгерсег1 : 3Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мыслями о матче чемпионата Венгрии с «Залаэгерсегом» (3:1).

Зная вчерашние новости, мы знали, что один из наших главных соперников в турнирной таблице потерял очки.

Мы точно знали, что это значит: одержав победу, мы можем оказаться на вершине таблицы. К счастью, мы смогли это сделать. Я думаю, что по большей части мы могли контролировать ход матча, но были моменты, когда ближе к концу такой контроль не удавалось сохранить.

Еще есть возможности для улучшения, но самое главное, что мы набрали три очка.

В январе в «Ференцвароше» объяснили, почему на пост тренера был выбран Черчесов.

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Все комментарии
vxub6ey445p3
vxub6ey445p3
сегодня в 11:18
Самая лучшая возможность для улучшения это отправить тебя баран пасти
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:41
Самое главное набирать очки.
drug01
drug01
сегодня в 10:11
Возможности всегда есть!
2962z86eyr9t
2962z86eyr9t
сегодня в 10:03
Походу лучше не надо
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