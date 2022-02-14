«Ещё есть возможности для улучшения». Черчесов — о лидерстве «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился мыслями о матче чемпионата Венгрии с «Залаэгерсегом» (3:1).

Зная вчерашние новости, мы знали, что один из наших главных соперников в турнирной таблице потерял очки.

Мы точно знали, что это значит: одержав победу, мы можем оказаться на вершине таблицы. К счастью, мы смогли это сделать. Я думаю, что по большей части мы могли контролировать ход матча, но были моменты, когда ближе к концу такой контроль не удавалось сохранить.

Еще есть возможности для улучшения, но самое главное, что мы набрали три очка.