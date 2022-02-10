ГлавнаяНовостиШвейцария. Суперлига 2021/2022

Чалов: «Швейцарские фанаты многого от меня ждут»

сегодня, 20:39

Форвард швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал переход в новую команду:

У клуба очень высокий уровень, здесь играет много умных футболистов. Мы могли победить в матче со «Сьоном», но не воспользовались своими шансами. Ничью в таком матче можно приравнять к поражению. Я осознаю, что швейцарские фанаты многого от меня ждут. Я пытаюсь оправдать эти ожидания…

Я ощущаю, что нахожусь в хорошей форме, и мне очень комфортно в «Базеле» с первого дня. Меня отлично приняли в клубе. Я каждый день выкладываюсь на тренировках, чтобы в выходные мы могли уйти с поля победителями.

Напомним, «Базель» идёт на 2-м месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 клуб занял первое место.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 22:25
Федя работай на тренировках, на поле, а не языком.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:50, ред.
МЫ тоже ждали,но не дождались-надежды наши в унитаз слились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:19
От Кокоши тоже ждали. Смотри не обделайся. Удачи!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:59
А "наши" после ничейки и замером ворот так обиделись что порвали!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:56
Заводись Федя как это было несколько лет назад.
particular
particular
сегодня в 20:50, ред.
Федя не меняется... Снова - пытаюсь, нахожусь и выкладываюсь...
Его, в своё время, Стас наверное укусил... Тот тоже всё работал, работал и работал... Хотя, многие от него ждали результат...
протон
протон
сегодня в 20:43
мечта сбылась, надо работать и работать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:42
Дай им что они хотят,ты же можешь,ну или мог!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:41
Пусть ждут! Увидим!Удачи
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