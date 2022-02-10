Чалов: «Швейцарские фанаты многого от меня ждут»

Форвард швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал переход в новую команду:
У клуба очень высокий уровень, здесь играет много умных футболистов. Мы могли победить в матче со «Сьоном», но не воспользовались своими шансами. Ничью в таком матче можно приравнять к поражению. Я осознаю, что швейцарские фанаты многого от меня ждут. Я пытаюсь оправдать эти ожидания…
Я ощущаю, что нахожусь в хорошей форме, и мне очень комфортно в «Базеле» с первого дня. Меня отлично приняли в клубе. Я каждый день выкладываюсь на тренировках, чтобы в выходные мы могли уйти с поля победителями.
Напомним, «Базель» идёт на 2-м месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 клуб занял первое место.
Его, в своё время, Стас наверное укусил... Тот тоже всё работал, работал и работал... Хотя, многие от него ждали результат...
Его, в своё время, Стас наверное укусил... Тот тоже всё работал, работал и работал... Хотя, многие от него ждали результат...