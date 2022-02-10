Чалов: «Швейцарские фанаты многого от меня ждут»

Форвард швейцарского «Базеля» , права на которого принадлежат ЦСКА , прокомментировал переход в новую команду:

У клуба очень высокий уровень, здесь играет много умных футболистов. Мы могли победить в матче со «Сьоном», но не воспользовались своими шансами. Ничью в таком матче можно приравнять к поражению. Я осознаю, что швейцарские фанаты многого от меня ждут. Я пытаюсь оправдать эти ожидания…

Я ощущаю, что нахожусь в хорошей форме, и мне очень комфортно в «Базеле» с первого дня. Меня отлично приняли в клубе. Я каждый день выкладываюсь на тренировках, чтобы в выходные мы могли уйти с поля победителями.