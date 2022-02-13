ГлавнаяНовостиНаши за рубежомШвейцария. Суперлига 2021/2022

Чалов попал в старт «Базеля» второй раз подряд – на матч с «Янг Бойз»

сегодня, 15:53
Янг БойзЛоготип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)3 : 1Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

«Базель» на выезде встретится с «Янг Бойз» в рамках 21-го тура чемпионата Швейцарии.

Российский форвард Фёдор Чалов, арендованный у ЦСКА, включен в стартовый состав гостей. Чалов выйдет в старте «Базеля» во втором матче кряду.

Начало матча – в 16:15 мск.

Все новости
Головин вернулся в общую группу «Монако»
11 февраля
Чалов: «Швейцарские фанаты многого от меня ждут»
10 февраля
Журналист SRF: «В „Базеле“ не ожидают, что Чалов будет забивать как Кабрал»
07 февраля
Слухи«Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным
07 февраля
«Всегда мечтал играть в Европе». Чалов — о дебюте за «Базель»
07 февраля
Тренер «Базеля»: «Чалов — весёлый открытый парень. Общаемся на английском»
05 февраля
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:07
Всё нормально, Федя адаптируйся!
4RT
4RT
сегодня в 18:04
А толку ноль
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:04
Пока доверяют.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:57
Красава Федя, второй матч без полезных действий, а сам "Базель" уничтожили.

Кокорин передает привет из Флоренции, "наш пацан")
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:52
Удачи Федя, не подкачай !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:29
Давай Федот, покажи на что способен! Ждём от тебя гола!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:24
В заявку попал , теперь лишь бы в ворота начал попадать.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:19
это достижение превзойти не реально никому, даже самому чалову...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:16
Хорошо бы еще результативными действиями Федор отметился а не просто попадал в состав.
протон
протон
сегодня в 17:16
Ну хоть в Швейцарии наши в основе выходят. Я уже переживал что и в чемпионате Индии это не под силу нашим паспартистам.
Пусть привыкает к другой интенсивности и в целом другому футболу. Еще бы Черышева вернуть к жизни и какого то талантливого защитника в Европу сплавить.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:13
Это что, достижение?
112910415
112910415
сегодня в 17:12
пока всё неплохо !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:05
Похоже на Федю расчитывают
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:31
Специально смотрю этот матч. Удачи Фёдор.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 16:17
Чудеса да и только! Феде удачи! ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:16
Давай Федька, не подведи!
drug01
drug01
сегодня в 16:13
Удачи Фёдор
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:06
Шаг вперёд для Чалова
beefs
beefs
сегодня в 15:56
Давай, Федя, не подведи...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100