Чалов попал в старт «Базеля» второй раз подряд – на матч с «Янг Бойз»

«Базель» на выезде встретится с «Янг Бойз» в рамках 21-го тура чемпионата Швейцарии.
Российский форвард Фёдор Чалов, арендованный у ЦСКА, включен в стартовый состав гостей. Чалов выйдет в старте «Базеля» во втором матче кряду.
Начало матча – в 16:15 мск.
Mit dieser Start-1️⃣1️⃣ wollen wir es richten 👊#FCBasel1893 #MirSinBasel #YBFCB #Aufstellung #Novartis #rotblaulive pic.twitter.com/bBmJfCTLWP— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 13, 2022
Пусть привыкает к другой интенсивности и в целом другому футболу. Еще бы Черышева вернуть к жизни и какого то талантливого защитника в Европу сплавить.
Пусть привыкает к другой интенсивности и в целом другому футболу. Еще бы Черышева вернуть к жизни и какого то талантливого защитника в Европу сплавить.