Чалов попал в старт «Базеля» второй раз подряд – на матч с «Янг Бойз»

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сегодня, 15:53

«Базель» на выезде встретится с «Янг Бойз» в рамках 21-го тура чемпионата Швейцарии.

Российский форвард , арендованный у ЦСКА , включен в стартовый состав гостей. Чалов выйдет в старте «Базеля» во втором матче кряду.

Начало матча – в 16:15 мск.