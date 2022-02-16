Гвардиола: «Надеюсь, что Силва останется в „Ман Сити“ на долгие годы»

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16 февраля 2022, 19:44

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями о ситуации с контрактом полузащитника команды . Соглашение португальца с «Сити» рассчитано до лета 2025 года.

Я надеюсь, что он останется в «Ман Сити» на долгие годы, но Бернарду и клуб будут решать вместе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ман Сити» начал переговоры с Бернарду о продлении его контракта. Гвардиола хочет, чтобы Силва остался в команде.

Ранее появлялась информация, согласно которой в «Манчестер Сити» убеждены, что Силва продлит соглашение.