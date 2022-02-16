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Гвардиола: «Надеюсь, что Силва останется в „Ман Сити“ на долгие годы»

16 февраля 2022, 19:44

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о ситуации с контрактом полузащитника команды Бернарду Силвы. Соглашение португальца с «Сити» рассчитано до лета 2025 года.

Я надеюсь, что он останется в «Ман Сити» на долгие годы, но Бернарду и клуб будут решать вместе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ман Сити» начал переговоры с Бернарду о продлении его контракта. Гвардиола хочет, чтобы Силва остался в команде.

Ранее появлялась информация, согласно которой в «Манчестер Сити» убеждены, что Силва продлит соглашение.

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
16 февраля в 20:47
Да и мы тоже надеемся
sash71
sash71
16 февраля в 20:23
Ну если и клуб и он сам заинтересованы в продлении то так и будет.
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 20:02
Думаю он прав
протон
протон
16 февраля в 19:49
Очень креативный и универсальный игрок.
Один из ключевых игроков в нынешнем Сити.
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