Гвардиола: «Надеюсь, что Силва останется в „Ман Сити“ на долгие годы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о ситуации с контрактом полузащитника команды Бернарду Силвы. Соглашение португальца с «Сити» рассчитано до лета 2025 года.
Я надеюсь, что он останется в «Ман Сити» на долгие годы, но Бернарду и клуб будут решать вместе.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ман Сити» начал переговоры с Бернарду о продлении его контракта. Гвардиола хочет, чтобы Силва остался в команде.
Ранее появлялась информация, согласно которой в «Манчестер Сити» убеждены, что Силва продлит соглашение.
Один из ключевых игроков в нынешнем Сити.
Один из ключевых игроков в нынешнем Сити.