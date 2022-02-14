Анчелотти высказался о будущем Бэйла в «Реале»

Главный тренер «Реала» высказался о ситуации с контрактом нападающего . Текущее соглашение игрока истекает этим летом.

Я разговариваю с ним, как и со всеми игроками. Стараюсь выслушать его проблемы и извлечь из них максимум пользы. У нас хорошие личные отношения. Мне не в чем его упрекнуть.

В прошлом у Бэйла не было мотивации, но теперь он в порядке и хочет закончить своё время в этом клубе так, как он того заслуживает, потому что он помог выиграть «Реалу» много титулов.