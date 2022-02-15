«Динамо» продлило контракт с Галкиным

Полузащитник Владислав Галкин продлил соглашение с «Динамо».
Новый договор сторон рассчитан до конца сезона-2023/24.
Также сообщается, что футболист продолжит карьеру в латвийском клубе «Ригас ФС» на правах аренды до ноября 2022 года.
⚡️ Владислав Галкин продлил контракт с «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 15, 2022
Полузащитник остаётся в структуре бело-голубых до конца сезона 2023/24.
Для получения игровой практики до ноября 2022 года Влад будет выступать за латвийский РФШ на правах аренды.
Удачи, Гал! ✊#ДинамоМосква #Галкин #футбол pic.twitter.com/VDKpHQb7bl