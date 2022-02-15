«Динамо» продлило контракт с Галкиным

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сегодня, 18:04

Полузащитник продлил соглашение с «Динамо».

Новый договор сторон рассчитан до конца сезона-2023/24.

Также сообщается, что футболист продолжит карьеру в латвийском клубе «Ригас ФС» на правах аренды до ноября 2022 года.