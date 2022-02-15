ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Динамо» продлило контракт с Галкиным

сегодня, 18:04

Полузащитник Владислав Галкин продлил соглашение с «Динамо».

Новый договор сторон рассчитан до конца сезона-2023/24.

Также сообщается, что футболист продолжит карьеру в латвийском клубе «Ригас ФС» на правах аренды до ноября 2022 года.

Все новости
Анчелотти высказался о будущем Бэйла в «Реале»
Вчера, 21:54
СлухиВерратти хочет продлить контракт с ПСЖ
Вчера, 21:08
Гвардиола — о контракте с «Сити»: «Я не собираюсь быть Алексом Фергюсоном»
Вчера, 20:27
СлухиЗащитник Довбня разорвал контракт с тульским «Арсеналом»
Вчера, 19:51
СлухиВ «Ювентусе» ответили на вопрос касательно продления контракта с Дибалой
Вчера, 15:51
Слухи«Зенит» продлит с Оздоевым контракт на 2 года
Вчера, 15:45
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:04
Да, полгода тренируется с основой, но на зимние сборы впервые взяли Сулаквелидзе, и он выглядит поинтересней. А летом еще Гагнидзе и Школик из аренды вернутся. Владу надо качественный скачок делать, иначе шансов пробиться - минимум.
Cat01
Cat01
сегодня в 18:45
Слишком мало
ДСА
ДСА
сегодня в 18:37
Ну если в Латвию отправили, то ничего не понятно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:10
И хорошо что продлили!
lotsman
lotsman
сегодня в 18:05
Удачи ему в Динамо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100