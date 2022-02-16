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Контракт Дзюбы с «Зенитом» может быть продлён автоматически

16 февраля 2022, 15:07

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может остаться в клубе.

Утверждается, что стороны проведут переговоры о продолжении сотрудничества по завершении сезона.

Якобы если футболист проведет в этом сезоне 70% от общего количества игрового времени в «Зените», то его контракт будет продлен автоматически.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:11
"В его возрасте Виллаш Боаш еврокубки брал...как тренер..."
-Чернопопики, выползни. Мне 40 лет, чем я занимаюсь? МакКартни в моем возрасте уже Yesterday написал. Гагарин в космос полетел. Пушкин в моем возрасте...
-...уже умер. © (День радио)
старина
старина ответ 4RT (раскрыть)
16 февраля в 21:36
Он любит другое показывать
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 февраля в 21:30
Теперь Зениту остаётся только пожелать удачи в деле "сплава" древесины).
Сп62
Сп62
16 февраля в 21:16
Завтра посмотрим и на него и на его перспективы.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 февраля в 19:25
А Миллер его спрашивать будет?)
Любoмир
Любoмир
16 февраля в 18:34
Посадить плотно на лавку...нечего с ним ёшкаться
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 февраля в 17:20
Быстров вспомнил - )
berda2003
berda2003
16 февраля в 17:09
теперь семак может его шантажировать...
хотя, без иранца он наберёт свои проценты...
старина
старина
16 февраля в 17:03
Попробуйте продать его в Фиорентину
112910415
112910415
16 февраля в 16:51
и будет тогда всем счастье !
drug01
drug01
16 февраля в 16:20
Игра покажет
4RT
4RT
16 февраля в 16:02
Давай Артёмка! Покажи им свои кулачки и зубки!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 февраля в 15:58
Дзюба покидает "Зенит":
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 15:58
Во беда для зенита.
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 15:49
Да сделайте уже что нибудь!Надоело это пустобрехство про артемку))
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 15:48
Усадят теперь его на лавку.
1 984
1 984
16 февраля в 15:36
А надо ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 февраля в 15:34, ред.
Про Холанда меньше разговоров...
Ну есть и Альберто и Сергеев и лимит убрали до 13 легов в заявке..купят ещё напа...
Чего теперь то про Артёма писать...??
В его возрасте Виллаш Боаш еврокубки брал...как тренер...
sash71
sash71
16 февраля в 15:18
Что и требовалось. Дзюба никуда из Зенита не дернет.
lotsman
lotsman
16 февраля в 15:13
Значит будет играть в Зените.
kust07
kust07
16 февраля в 15:13
На фиг этот пенсионер нужен
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