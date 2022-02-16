Контракт Дзюбы с «Зенитом» может быть продлён автоматически

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16 февраля 2022, 15:07

Форвард «Зенита» может остаться в клубе.

Утверждается, что стороны проведут переговоры о продолжении сотрудничества по завершении сезона.

Якобы если футболист проведет в этом сезоне 70% от общего количества игрового времени в «Зените», то его контракт будет продлен автоматически.