Контракт Дзюбы с «Зенитом» может быть продлён автоматически

Форвард «Зенита» Артем Дзюба может остаться в клубе.
Утверждается, что стороны проведут переговоры о продолжении сотрудничества по завершении сезона.
Якобы если футболист проведет в этом сезоне 70% от общего количества игрового времени в «Зените», то его контракт будет продлен автоматически.
-Чернопопики, выползни. Мне 40 лет, чем я занимаюсь? МакКартни в моем возрасте уже Yesterday написал. Гагарин в космос полетел. Пушкин в моем возрасте...
-...уже умер. © (День радио)
-Чернопопики, выползни. Мне 40 лет, чем я занимаюсь? МакКартни в моем возрасте уже Yesterday написал. Гагарин в космос полетел. Пушкин в моем возрасте...
-...уже умер. © (День радио)
хотя, без иранца он наберёт свои проценты...
хотя, без иранца он наберёт свои проценты...
Ну есть и Альберто и Сергеев и лимит убрали до 13 легов в заявке..купят ещё напа...
Чего теперь то про Артёма писать...??
В его возрасте Виллаш Боаш еврокубки брал...как тренер...
Ну есть и Альберто и Сергеев и лимит убрали до 13 легов в заявке..купят ещё напа...
Чего теперь то про Артёма писать...??
В его возрасте Виллаш Боаш еврокубки брал...как тренер...