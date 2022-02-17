«Ривер Плейт» хочет продлить аренду игрока «Манчестер Сити» до конца года

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вчера, 10:01

Форвард «Ривер Плейта» , выступающий в клубе на правах аренды из «Манчестер Сити», может остаться в аргентинской команде до конца года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

По информации источника, аргентинский коллектив, который арендовал 22-летнего игрока до лета текущего года, хочет сохранить нападающего до конца года. В «Сити» примут решение о будущем Альвареса не раньше июня.

Напомним, «Манчестер Сити» выкупил Альвареса у «Ривер Плейта» за 17 млн евро в зимнее трансферное окно и сразу же отправил его в обратную аренду.