Тиль — о возвращении в «Спартак»: «Не хочу ничего говорить об этом»

Хавбек «Фейеноорда» , права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал возможность своего возвращения в московский клуб:

24-летний игрок выступает в Нидерландах на правах аренды до конца сезона. В последнем матче «Спартой» (4:0) он оформил дубль. С 13 голами Тиль возглавляет список лучших снайперов Эредивизи.

Я сказал себе, что не хочу ничего говорить об этом. У меня есть работодатель в Москве, и я не хочу, чтобы они слышали что-то, чего еще не знают. Я не хочу никого обрадовать или разочаровать. Но здесь мне определенно комфортно.