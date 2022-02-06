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Тиль — о возвращении в «Спартак»: «Не хочу ничего говорить об этом»

вчера, 23:05

Хавбек «Фейеноорда» Гус Тиль, права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал возможность своего возвращения в московский клуб:

24-летний игрок выступает в Нидерландах на правах аренды до конца сезона. В последнем матче «Спартой» (4:0) он оформил дубль. С 13 голами Тиль возглавляет список лучших снайперов Эредивизи.

Я сказал себе, что не хочу ничего говорить об этом. У меня есть работодатель в Москве, и я не хочу, чтобы они слышали что-то, чего еще не знают. Я не хочу никого обрадовать или разочаровать. Но здесь мне определенно комфортно.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:49
Да уж, очень жаль что это частенько случается в российском чемпионате. А ведь там пригодился и стал лучшим голеодором ! Там это не на берегах Папуа Новой Гвинеи.
Asper
Asper
сегодня в 01:05
Тиль о возвращении в Спартак: "Неееееееет" (рыдает)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 00:20
Не передёргивай . От него избавились !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:18
А какой от него ещё можно было ожидать реакции ,когда в Москве он полировал лавку ,а там один из лучших ?! Жаль ,,действительно ,хороший игрок . Даже когда он забивал в Спартаке ,хоть и редко выходя на поле ,чувствовался класс . Не зря до Спартака он капитанил в 24 года у себя в Нидерландах .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:04
Не хочет даже упоминать и работодателя и место работы. Тошнит парня от упоминания. А ведь игрок то очень приличный.
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 23:27
Очень странная...почти мистическая фраза: "У меня есть работодатель в Москве, и я не хочу, чтобы они слышали что-то, чего еще не знают."
Федун наверняка заинтригован...))
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:15
Тиль принадлежит Спартаку все зависит от него.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:13
При упоминании о "Спартаке", Тиля начинает трясти как чёрта от ладана.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:08
Человек еле избавился и всячески пытается забыть то страшное для него время а журналюги расстраивают его и сбивают с темпа.
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