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Стали известны детали перехода Рэмзи в «Рейнджерс»

сегодня, 19:01

Появились подробности перехода полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи в «Рейнджерс» на правах аренды. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, у шотландской команды не будет официальной опции выкупа футболиста. Однако у «Рейнджерс» будет приоритетная возможность подписать игрока на постоянной основе.

Ранее Рэмзи отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Аарон стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость валлийца в 5 млн евро.

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