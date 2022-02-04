Стали известны детали перехода Рэмзи в «Рейнджерс»

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сегодня, 19:01

Появились подробности перехода полузащитника «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, у шотландской команды не будет официальной опции выкупа футболиста. Однако у «Рейнджерс» будет приоритетная возможность подписать игрока на постоянной основе.

Ранее Рэмзи отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Аарон стал футболистом «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость валлийца в 5 млн евро.