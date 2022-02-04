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«Ювентус» оставит Морату в клубе, если «Атлетико» сделает скидку на выкуп

сегодня, 20:51

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората, арендованный «Ювентусом», может остаться в итальянском клубе. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

По сведениям источника, наставник туринцев Массимилиано Аллегри продолжает рассчитывать на испанского игрока, о чём сообщил самому Морате и руководству. «Ювентус» имеет право выкупа Мораты в конце сезона за 35 млн евро, которое они не хотят активировать. Итальянский клуб готов заплатить лишь 20 млн евро. Однако такое предложение не готовы рассматривать в стане «матрасников».

В текущем сезоне Мората в 29 матчах забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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