Мбаппе отклонил два новых предложения ПСЖ о контракте

ПСЖ продолжает попытки продлить контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе.
Le Parisien сообщает, что клуб по-прежнему ведет переговоры со стороной 23-летнего игрока, однако договориться не получается. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи пробует использовать все свои связи, но безуспешно.
Мбаппе отклонил уже два предложения от ПСЖ. По одному из них он мог получать 45 млн евро в год после уплаты налогов.
Ранее появлялась информация, что президент Франции попросил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ.
Странно что промышленники умудряются устраивать корпоративные сговоры и при этом в прибыльных отраслях. А футбольные бизнесмены не могут договорится о потолке зарплат и в итоге почти все имеют убыточные клубы. Не понимаю. В штатах умудряются получать прибыль на спорте а в Европе словно в печь кидают деньги и прогорают. Вместе с УЕФОЙ договорились бы о потолках заплат в чемпионатах. Ввели бы какой нибудь коэф чемпионата и послали бы этих агентов и не в меру требовательных футболеров.
Странно что промышленники умудряются устраивать корпоративные сговоры и при этом в прибыльных отраслях. А футбольные бизнесмены не могут договорится о потолке зарплат и в итоге почти все имеют убыточные клубы. Не понимаю. В штатах умудряются получать прибыль на спорте а в Европе словно в печь кидают деньги и прогорают. Вместе с УЕФОЙ договорились бы о потолках заплат в чемпионатах. Ввели бы какой нибудь коэф чемпионата и послали бы этих агентов и не в меру требовательных футболеров.