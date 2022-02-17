ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе отклонил два новых предложения ПСЖ о контракте

вчера, 17:25

ПСЖ продолжает попытки продлить контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Le Parisien сообщает, что клуб по-прежнему ведет переговоры со стороной 23-летнего игрока, однако договориться не получается. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи пробует использовать все свои связи, но безуспешно.

Мбаппе отклонил уже два предложения от ПСЖ. По одному из них он мог получать 45 млн евро в год после уплаты налогов.

Ранее появлялась информация, что президент Франции попросил Мбаппе продлить контракт с ПСЖ.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 22:22
Иди глупый чернокожий в богадельню набивать стату на осусенах :)

А мог стать легендой Парижа на все времена..
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:51
Просто Мбаппе всё для себя уже конкретно решил. Он хочет играть в более сильной лиге. И неважно, что Реал сейчас слабее ПСЖ, это всё временно. И Мбаппе всё правильно делает. Именно играя в Ла Лиге, он будет расти и прогрессировать, как футболист. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что Мбаппе перерос Лигу 1. Ему нужен новый вызов, новая мотивация, чтобы не останавливаться в своём росте. Ему только 23 и этот переход может дать ему возможность достичь сумасшедших высот в футболе и обновить кучу фантастических рекордов. Так что этот молодой человек достаточно умён, не ведётся на огромные деньги и делает всё правильно, чтобы навсегда войти в историю мирового футбола, как один из его величайших представителей.
neukomm
neukomm
вчера в 21:26
Без ДМС, наверное.
санек002
санек002
вчера в 20:41
он уж с зенитом контракт заключает!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:34
Измором хотят взять.
sash71
sash71
вчера в 20:04
Мбапе уже все для себя решил.
протон
протон
вчера в 19:47
Мбапе хорош конечно, но это чересчур.
Странно что промышленники умудряются устраивать корпоративные сговоры и при этом в прибыльных отраслях. А футбольные бизнесмены не могут договорится о потолке зарплат и в итоге почти все имеют убыточные клубы. Не понимаю. В штатах умудряются получать прибыль на спорте а в Европе словно в печь кидают деньги и прогорают. Вместе с УЕФОЙ договорились бы о потолках заплат в чемпионатах. Ввели бы какой нибудь коэф чемпионата и послали бы этих агентов и не в меру требовательных футболеров.
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:27, ред.
Мбаппе как лучший футболист мира,ок ,один из лучших-должен играть в лучшем клубе мира!
Летом срочно в Мадрид!
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:22, ред.
Следующая новость будет такая:
"Во Франции произошел государственный переворот, и новым президентом стал самопровозглашенной Нассер Аль-Хелайфи, который первым же своим официальным указом запретил футболисту К. Мбаппе покидать ПСЖ и ввел за это уголовную ответственность."
Ванечка
Ванечка
вчера в 19:05
Посмотрим...время еще есть
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:02
3 этот ПСЖ,надо двигаться туда где интересней!
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 18:54
Реал есть Реал, ПСЖ есть ПСЖ, Я есть Я, Все есть, Все!
Мы остёмся мы ми, а они они ми!! хахахахахаха
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
вчера в 18:50
Кадыров быстро может помочь подписать контракт )
Так что ждем Мбапе в Тереке )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:46
Мбаппе точно знает, что делать, даже Макрон ему не помеха.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:40
Мбаппе молодец, честно отрабатывает свой контракт. Многие игроки, у которых заканчиваются контракты, начинают филонить, избегать борьбы, чтобы не получить травму, но Мбаппе выкладывается на полную за ПСЖ.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:26
Насильно мил не будешь)
Нужно отпускать парня.
При всей мое нелюбви к Реалу, но это богатая история, легендарный клуб, поэтому я понимаю его желание. Да и для его карьеры это будет намного лучше. Хотелось бы конечно, чтобы такой игрок перешёл в Барселоне, но годится и Холланд) если конечно удастся его подписать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:21
Отклонит и третье.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:18
Насильно держать не надо.. Себе дороже..
NOVA
NOVA
вчера в 18:18
ну и хорошо!! просто хочет играть в Реале!!!
berda2003
berda2003 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:16
пардон, в очередь, сукины дети, в очередь...
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 18:09
Вот на кой *** ему переходить в Реал? Из сильного клуба в слабый? Буквально вчера ПСЖ играл против этого Реала и Реал даже в створ ни разу не пробил...
Денег ему и там и там скорее всего одинаково заплатят.
Elliada
Elliada ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 17:56
Сначала араб должен стать президентом. Их там много
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:55
Отстаньте от негритенка
berda2003
berda2003
вчера в 17:55
пора в президенты афрофранции выбрать обезьянку...
Константин Белых
Константин Белых ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:51
Непонятна эта степень помешательства перед молодым нигрилой что даже Президент страны!! Просит!! Ну не уходи пожалуйста. Позорище. Шейхи Парижа при таком бабле что немногим хуже найдут. А психопатия резко обострилась из за гола Реалу. Но упрашивать бегунка на 65 миллионов в год-позор и безумие.
амурец
амурец
вчера в 17:51
Мбаппе хочет в Реал, и правильно делает
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:50
Красавчик Килиан ! Вперёд за мечтой в Реал !!!
drug01
drug01
вчера в 17:45
Будет подумать
alexgurzan
alexgurzan ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:44
.
112910415
112910415
вчера в 17:40
а пост премьер - министра ещё не предлагали ?
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