Мбаппе отклонил два новых предложения ПСЖ о контракте

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вчера, 17:25

ПСЖ продолжает попытки продлить контракт с нападающим команды .

Le Parisien сообщает, что клуб по-прежнему ведет переговоры со стороной 23-летнего игрока, однако договориться не получается. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи пробует использовать все свои связи, но безуспешно.

Мбаппе отклонил уже два предложения от ПСЖ . По одному из них он мог получать 45 млн евро в год после уплаты налогов.