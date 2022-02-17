Брозович готов остаться в «Интере» с зарплатой в 7,5 млн евро в год

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вчера, 09:43

Хавбек «Интера» готов подписать новое соглашение с клубом. Об этом сообщил журналист Николо Шира в «твиттере». Миланцы предложили футболисту контракт.

По сведениям источника, 29-летний хорватский игрок будет получать по новому контракту 7,5 млн евро с учётом бонусов. Новое соглашение футболиста будет действовать до лета 2026 года.

В текущем сезоне Брозович в 24 играх итальянской Серии А отдал 1 голевую передачу. Также на его счету 1 гол и 1 голевая передача в 7 поединках группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее слухи связывали хорвата с уходом в другую команду.