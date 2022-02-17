Семак категорически против продления контракта с Дзюбой

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вчера, 12:27

Нападающий может покинуть «Зенит» в статусе свободного агента.

По данным источника, главный тренер питерского клуба категорически против продления контракта с форвардом. 45-летний специалист хочет, чтобы Дзюба ушёл из «Зенита» ещё до закрытия зимнего трансферного окна, пока к нему сохраняется интерес со стороны «Рубина». В данном вопросе Семака поддерживает заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» , который не видит необходимости в подписании нового контракта с Дзюбой.

Руководство «сине-бело-голубых» не хочет отпускать нападающего зимой, поэтому пытается убедить Семака оставить Дзюбу в команде до лета.