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Семак категорически против продления контракта с Дзюбой

вчера, 12:27

Нападающий Артем Дзюба может покинуть «Зенит» в статусе свободного агента.

По данным источника, главный тренер питерского клуба Сергей Семак категорически против продления контракта с форвардом. 45-летний специалист хочет, чтобы Дзюба ушёл из «Зенита» ещё до закрытия зимнего трансферного окна, пока к нему сохраняется интерес со стороны «Рубина». В данном вопросе Семака поддерживает заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин, который не видит необходимости в подписании нового контракта с Дзюбой.

Руководство «сине-бело-голубых» не хочет отпускать нападающего зимой, поэтому пытается убедить Семака оставить Дзюбу в команде до лета.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Владимир Гребцов (раскрыть)
вчера в 20:30
На мой взгляд наоборот.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Devjatiy (раскрыть)
вчера в 20:08
Уважаемый. Почта России арендует помещение у ПФК, и платит за это около 1,5 млн евро в год. А Зенит получает ни за что от государства около 300 млн евро в год. Сам разницу посчитаешь, или помочь? И имей в виду что плата за аренду это ЗАРАБОТОК, а не подачки, как зенит получает от всех госструктур Газпрома. Учи матчать, легче жить будет
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 19:24
Вот тут наверно можно Семака и поддержать, Дзюба стал токсичен для клуба.
sv_1969
sv_1969 ответ Devjatiy (раскрыть)
вчера в 18:48
сколько Зенит сидит на государственной грЯзьпрома и не сосчитать)))
Devjatiy
Devjatiy ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:53
Не всем же сидеть на шее государственной Почты России на пятом месте.
Владимир Гребцов
Владимир Гребцов
вчера в 17:21
Уйти должен серый мышонок Семак, а не гигант Дзюба.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Gloomy59 (раскрыть)
вчера в 17:15
Читайте внимательно , я просто высказал свое предположение.
Удачи сегодня.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gloomy59 (раскрыть)
вчера в 17:03
А "правильное" направление движения Зенита оплачивается государством во все увеличивающемся размере? В этом "правильность" ? В РПЛ большинство клубов живут по средствам. Лишь в одном пир во время чумы. Радуйся и гордись!
particular
particular
вчера в 16:05, ред.
Ожидаемый клубок противоречий, в котором прорезался голос директора Аршавина... Уж кто как не он, знает толк в ожиданиях и проблемах 😅️
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:44
Желание главного тренера "избавиться" от Артёма понятно и объяснимо. Время сейчас такое ( как говорил А.И.Райкин - время прогресса и прогрессивки ), когда фактурные футболисты его типа уже не в моде. Дзюба и Ибрагимович, два мастодонта, кто остался в футболе, но и их время прошло. Они элементарно мешают быстрым скоростным атакам своих команд, замедляют игру, а это сейчас не в почёте. И если Златан за счёт своего мастерства ещё кое как барахтается на поле и приносит пользу, то игра Артёма является анахронизмом и вчерашним днём.
Gloomy59
Gloomy59 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:28
Уважаемый, Зенит это не ЦСКА!
Зенит, в отличии от ЦСКА движется в правильном направлении, он хочет играть в скоростной футбол, яркий , техничный и РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ!!!!!!
Поэтому причем здесь "язык"?
Gloomy59
Gloomy59 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:20
Наконец то появился человек, который все видит , все понимает и главное дает правильную и четкую оценку!!!!!!!
УВАЖУХА!!!!!
Сколько можно было терпеть это БРЕВНО?!!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 14:57
Все в точку! Эго его зашкаливает и это надоело ребятам!
Хиромант
Хиромант ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:53
- Да не в языке тут дело!

- Он просто бегать перестал! СОВСЕМ!!!

- Ходит пешком по полю, и делает "гневные" замечания партнёрам по команде, что ему дают пас "на ход", а не в ноги, или в голову. Это уже вообще беспредел...

- Там не только Семак, там вся команда уже устала от его "капитанства". Вот и результат ...
Mi6
Mi6
вчера в 14:41
И пойдёт Рукаку по рукам...
протон
протон
вчера в 14:28
Я Сергей Семак, если что я не хочу Дзюбу продлевать, Аршавин меня поддержал. Да, так и напишите!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 14:27
Это юмор? Если юмор, то на грани с сарказмом. А если мечты, то на грани с фантазиями.
протон
протон
вчера в 14:26
Новости о потенциальном конфликте в Зените в день важного матча в еврокубках. Никогда такого не было и вот опять.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:23
Он там в закулисье пьёт кровушку Семаку, надо от него избавляться!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:08
Серёга год травы поел,
и вдруг внезапно "поумнел"...
makkie
makkie
вчера в 13:45
Намечается открытый конфликт.
Странно, что Дзюба так долго терпит и не может послать Семака )))
Наслаждайтесь, питерцы, вы же так радовались, когда Рукаку не следил за языком в Спартаке. Теперь ваш черёд терпеть его выходки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
Ну наконец-то это случится. Это было уже предсказуемо что между главным тренером Зенита Семаком и Дзюбой произошёл конфликт, с тех пор когда Семак стал без объяснений сажать на лавку Дзюбу . А с уходом из команды Азмуна с котрым связка Дзюба - Азмун перестанет существовать и приносить пользу команде. А отдельно Дзюба как боевая единица и с преобритением бразильцев , перестал быть нужным и полезным для команды. Он просто перестанет приносить пользу и вписываться в новые схемы игры , где ставка будет сделана на бразильцев и молодого Кузнецова и Мостового . Ну и скорее всего будет ещё преобритения в атаку . Так что скорее всё таки тандем Слуцкий - Дзюба становится уже вероятнее всего станет реальностью.
А вот то что сейчас в придверии очень ответственного матча эту информацию выкинули в информационное пространство может очень негативно отразится на сегодняшнем противостоянии и совсем не в пользу команды и самого Семака . Добродетели Зенита работают не покладая рук . В любом случае пожелаю только Удачи и Победы в сегодняшнем противостоянии, хотя уж очень слабо верится в положительный исход.
Всем Добра !!!
112910415
112910415
вчера в 13:23
"Категорически" ?
тогда непременно последует опровержение !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:23, ред.
Желание расстаться с Дзюбой, несколько неожиданное. Все же в РПЛ Дзюба продолжает забивать и приносить посильную помощь команде. Тут очень похоже на конфликт внутри команды. Зная бесцеремонность , самовлюбленность, отсутствие такта у Дзюбы , вполне можно допустить , что Семак с Дзюбой не нашли общий язык.
Ждем развития ситуации.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:23
Вот довыпендривался рукоблуд да и Рубину врядли нужен мастер по ручному виду спорта.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:19
Ничего удивительного.
dok66
dok66
вчера в 13:09
Семак перестраивает Зенит . Дзюба никак не вписывается в новую концепцию . Поэтому полностью с ним согласен .
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:06
Семак прав абсолютно,ему не нужен раздор в команде
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:01
Можно понять Медведева (наверное), Дзюба хорош в раздевалке, но нужно различать личную жизнь и профессиональную.
Gahi
Gahi
вчера в 12:57
Раз такой расклад, стало быть Сергей Семак достиг того уровня чтобы завтра Дзюба назвал его "тренеришка". А затем у Сергея Богдановича последует успех в еврокубках которого будет сложно остановить, как это случилось с Унаи Эмери подряд победы в Лиги Европы. Остаётся пожелать команде "Зенит" победу в матче против "Бетиса" на стадионе в котором пройдёт финал Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
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