ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

ЦСКА отказался продавать Магнуссона в клубы РПЛ

вчера, 14:02

Защитник Хордур Магнуссон мог покинуть ЦСКА этой зимой.

По данным источника, «армейцы» получили предложения по трансферу исландца от двух команд РПЛ, однако ответили отказом.

На такое решение ЦСКА повлиял уход защитника Виктора Васина в «Кайрат».

Все новости
СлухиЦСКА хочет подписать Гбамена из «Эвертона»
Вчера, 20:41
Слухи«Спартак» хочет подписать Чернова уже этой зимой
Вчера, 18:45
СлухиГоу не перейдёт в «Томь»
Вчера, 17:25
Агент полузащитника «Ред Булл Брагантино» отреагировал на интерес ЦСКА
Вчера, 15:26
Малком не планирует уходить из «Зенита»
Вчера, 08:46
СлухиЗащитник ЦСКА Васин перешёл в «Кайрат»
Вчера, 00:09
Сортировать
Все комментарии
legys
legys
сегодня в 00:57
А кому он нужен то ?!?
neukomm
neukomm ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 18:49, ред.
Это нам стало известно только сейчас, что Васин перешел Кайрат. Может договоренность о трансфере была уже неделю или месяц назад.
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 17:39
Бомжи побираются видимо.
Capral
Capral
вчера в 17:28
А я то думал, что после ухода Васина у коней банкет случится, от такой обузы избавились. Не вижу радости, кони!
Naherger
Naherger
вчера в 16:13
Думаю,это были бомжи и паравозы
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:03, ред.
Не мог на это повлиять уход Васина в "Кайрат", потому что Васин ушел в "Кайрат" только сегодня. Зачем продавать Магнуссона, если он один из лучших в ЦСКА на своей позиции? Игрок качественный, самим сгодится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:37
Целый год ждём Хордура а теперь продать, нихрена, будет играть у нас.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:32
Мага наберёт кондиции и поможет нам, я в этом уверен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:32
После ухода Васина не разумно расставаться с таким добротным защитником.
Решение руководства клуба одобряю. Удачных игр за ЦСКА Хордуру.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:27
Он пока не в форме после тяжелой травмы. Но парень классный. Еще поиграет у нас. А Васину удачи!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:12
Это не Васин это гораздо лучше.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:07
Самим еще сгодится парень.
David Young
David Young
вчера в 14:03
Пока ещё рано уходить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 