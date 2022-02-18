ЦСКА отказался продавать Магнуссона в клубы РПЛ

Защитник Хордур Магнуссон мог покинуть ЦСКА этой зимой.
По данным источника, «армейцы» получили предложения по трансферу исландца от двух команд РПЛ, однако ответили отказом.
На такое решение ЦСКА повлиял уход защитника Виктора Васина в «Кайрат».
Защитник Хордур Магнуссон мог покинуть ЦСКА этой зимой.
По данным источника, «армейцы» получили предложения по трансферу исландца от двух команд РПЛ, однако ответили отказом.
На такое решение ЦСКА повлиял уход защитника Виктора Васина в «Кайрат».
https://youtu.be/8WO8sg3-DSo
Решение руководства клуба одобряю. Удачных игр за ЦСКА Хордуру.
Решение руководства клуба одобряю. Удачных игр за ЦСКА Хордуру.