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МЮ не будет препятствовать уходу Роналду. Его подписание считают ошибкой

вчера, 10:18

«Манчестер Юнайтед» не встанет на пути форварда Криштиану Роналду, если он захочет покинуть клуб.

По информации СМИ, 37-летний Роналду готов покинуть МЮ летом, если они не квалифицируются в Лигу чемпионов. The Mirror утверждает, что «Юнайтед» позволит ему уйти, если он ясно даст понять, что хочет ухода.

В настоящее время в клубе растет понимание того, что возвращение Роналду в «Юнайтед» после 11 лет, проведенных в «Реале» и «Ювентусе», было ошибкой, вызванной как коммерческими факторами, так и решимостью помешать ему присоединиться к «Манчестер Сити».

Ранее появлялась информация, что Роналду планирует перебраться в МЛС. Контракт Криштиану с МЮ действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 22:06, ред.
Насчет юве и мю
Так это не они нужны были рону а он им
Для популяризации клуба менеджмента по всему миру
Продажи футболок символики и т.д.
Весь мир знает по сути только 2 игроков Рона и гнома
Поэтому юве хотел и бабла поднять на менеджменте и игрока с победным характером
Но один Рон в поле не воин
То же и в МЮ
В мю он вообще думаю ох нел когда увидел во что превратилась эта безхребетная команда ибо уходил и помнил он мю сера Алекса
Нашли блин самого плохого игрока в мю...
Ну ну...
Fira Sh
Fira Sh
вчера в 20:04
Бред какой-то)...Роналду - самый лучший в составе Ман.Юнайтед!
Fira Sh
Fira Sh ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:58
Вы абсолютно правы!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:03
Как по мне так Рон свое в этой команде точно отрабатывает, там другого баласта немеряно и тренера нет
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:53
Обратите внимание, все команды, в которых играл Рон после Реала, осознают, что сделали ошибку, подписав его. Думаю, теперь Рон окончательно превратился в неликвид. Где бы он ни появился - возникают проблемы. У него сейчас один путь - в МЛС или уж доигрывать в родной Спортинг
shur
shur
вчера в 17:50
...ой, оставьте его в покое, помечется и найдёт свою гавань!!! Понять то можно,
он думает что всё тот же неудержимый вихрастый нападающий планеты Всей,
а возраст стоит на своём, морально хрен-во!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:37
Ну, какой из него дьявол? С него картины бы рисовать, как Мадонну.
bermudalocket
bermudalocket
вчера в 16:45
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:36
    А я считаю, что это наоборот, Роналду ошибся с выбором команды. А МЮ ошибся с выбором тренера.
    протон
    протон
    вчера в 15:20
    Ошибка главная это подписание Рангника,
    Золoтой Мяч
    Золoтой Мяч
    вчера в 15:18
    Больше удивляет тот факт что в комментариях находятся люди которые пытаются не согласиться с этим!
    Платить такую зарплату 37-му игроку который вообще ничем не помог команде, это бред. МЮ вылетел с кубков, де-факто проиграл АПЛ, в ЛЧ ничего не светит да ещё и могут вообще туда не попасть в след году!
    Этот трансфер ошибка и для МЮ и для Роналду.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:08
    В Ювентусе считали его приход ошибкой, в МЮ считают его приход ошибкой. И эти клубы стали испытывать трудности в ЛЧ. Только в Реале его смогли использовать.
    Но реанимировать его сможет только Гвардиола в МС.
    Но большой вопрос, окажется ли португалец в МС.
    juvenale
    juvenale ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:06
    скудетто и с вучиничем выигрывали,а в лч с ним результаты резко ухудшились
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 15:01
    The Mirror – тот ещё источник правдивой информации)))
    Martini-1987
    Martini-1987
    вчера в 14:53, ред.
    А то непонятно было до этого, что из-за его прихода вся схема игры у Сульшера сломается, и будет происходить бардак в итоге.
    Nikohcw2311
    Nikohcw2311
    вчера в 14:14
    Сдулся уже давно, просто фанаты его возвышают как обычно. На деле то зритель видит, какой он донный стал.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:04
    МЮ осознал ошибку. Теперь нужно грамотно и выгодно его продать. А это будет очень сложно. Кому нужен балласт?
    Gelious
    Gelious ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 13:50
    Скажите честно, вы просто не следите за мю и не знаете, что это левое издание? Или вам просто пофиг?
    UnReal_Madrid_13
    UnReal_Madrid_13
    вчера в 13:41
    Человек всем всё давно доказал, 800+ голов в топовых лигах и в ЛЧ чт ото до значат, а ошибка МЮ была не в подписании 37 летнего игрока а в приглошении физрука, управлять клубом с таким именем! Любой тренер с именем и с атакующим стилем игры, смог бы сделать даже из этого МЮ топ команду, борющуююся за все трофеи. Понятно, что столько лет держатся на вершине не легко, и в один день придётся уступить место молодым и более голодным, и этот день близок, но именно сейчас он не самый худший игрок МЮ это уж наверняка.
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 13:36
    В Реале хоть Бензема,Модрич,Кросс остались,но и они лихорадили после ухода Криша а в Юве не было таких игроков в центре поля и в нападении,поэтому пошел регресс,но для справедливости смена поколений началась в этот момент,короче говоря не в то время купили Криша.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 13:35
    Калибры оружия и пули не совпали
    berda2003
    berda2003
    вчера в 13:28
    проделки фашиста...
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    вчера в 13:19
    А, так вот почему они играть перестали - не хотят попасть в ЛЧ (да и в ЛЕ тоже), чтобы Рона слить. Не тренер шлак, а Рон виноват )))
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 13:06
    Деревянная медаль в 21-м в сериАле и потенциальная Лига Конференций в 22-м - это, конечно, в "верх". Во классно ты загрузил..
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    вчера в 13:02
    но в душе только русские поймут...)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 12:59
    Время Рон vs Месси прошло) стареем)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:58
    Рангник везде всё разрушает и предлагает ждать результатов десятки лет.
    Bensurr
    Bensurr ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 12:45
      Bensurr
      Bensurr ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 12:42
        lobsterdam
        lobsterdam ответ juvenale (раскрыть)
        вчера в 12:35
        Три подряд ЛЧ и скудетто? Тянет вниз?
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