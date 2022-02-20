МЮ не будет препятствовать уходу Роналду. Его подписание считают ошибкой

«Манчестер Юнайтед» не встанет на пути форварда Криштиану Роналду, если он захочет покинуть клуб.
По информации СМИ, 37-летний Роналду готов покинуть МЮ летом, если они не квалифицируются в Лигу чемпионов. The Mirror утверждает, что «Юнайтед» позволит ему уйти, если он ясно даст понять, что хочет ухода.
В настоящее время в клубе растет понимание того, что возвращение Роналду в «Юнайтед» после 11 лет, проведенных в «Реале» и «Ювентусе», было ошибкой, вызванной как коммерческими факторами, так и решимостью помешать ему присоединиться к «Манчестер Сити».
Ранее появлялась информация, что Роналду планирует перебраться в МЛС. Контракт Криштиану с МЮ действует до лета 2023 года.
Роналду уже перестал показывать свой футбол, только изредка моментами, но гонору и требования внимания к своей персоне стали ещё больше. Ну, что поделаешь любит он себя и думает, что всё должно вертеться только вокруг него. В Реале поняли это и без угрызения совести попрощались с ним. Потом был Ювентус, где Роналду полностью разрушил командный дух и коллективную игру. Всё через него, но если в Реале это прокатывало, так как Рон был в расцвете сил, то в Юве это пошло только во вред. В Юве были рады уходу Роналду. Вот теперь МЮ и кстати это предрекали многие, ну кроме личных фанатов португальца. Вот теперь вопрос, кто станет следующей жертвой заката Роналду?
Роналду уже перестал показывать свой футбол, только изредка моментами, но гонору и требования внимания к своей персоне стали ещё больше. Ну, что поделаешь любит он себя и думает, что всё должно вертеться только вокруг него. В Реале поняли это и без угрызения совести попрощались с ним. Потом был Ювентус, где Роналду полностью разрушил командный дух и коллективную игру. Всё через него, но если в Реале это прокатывало, так как Рон был в расцвете сил, то в Юве это пошло только во вред. В Юве были рады уходу Роналду. Вот теперь МЮ и кстати это предрекали многие, ну кроме личных фанатов португальца. Вот теперь вопрос, кто станет следующей жертвой заката Роналду?