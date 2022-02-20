МЮ не будет препятствовать уходу Роналду. Его подписание считают ошибкой

1645341530

вчера, 10:18

«Манчестер Юнайтед» не встанет на пути форварда , если он захочет покинуть клуб.

По информации СМИ , 37-летний Роналду готов покинуть МЮ летом, если они не квалифицируются в Лигу чемпионов. The Mirror утверждает, что «Юнайтед» позволит ему уйти, если он ясно даст понять, что хочет ухода.

В настоящее время в клубе растет понимание того, что возвращение Роналду в «Юнайтед» после 11 лет, проведенных в «Реале» и «Ювентусе», было ошибкой, вызванной как коммерческими факторами, так и решимостью помешать ему присоединиться к «Манчестер Сити».