«Арсенал» заинтересован в подписании хавбека «Наполи» Руиса

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вчера, 09:13

«Арсенал» следит за полузащитником «Наполи» и сборной Испании и рассматривает возможность его перехода летом.

The Mirror сообщает, что представители лондонского клуба встретились с агентами хавбека «Наполи», чтобы понять его требования.

У 25-летнего игрока контракт с командой Серии А до июня 2023 года, однако он отказался от возможности подписать новое соглашение с клубом. Поэтому в «Наполи» знают, что предстоящее лето будет их последним шансом получить приличную сумму за Фабиана.

Также интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Реал». «Наполи» хочет выручить с продажи Руиса около 19 млн евро.