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«Арсенал» заинтересован в подписании хавбека «Наполи» Руиса

вчера, 09:13

«Арсенал» следит за полузащитником «Наполи» и сборной Испании Фабианом Руисом и рассматривает возможность его перехода летом.

The Mirror сообщает, что представители лондонского клуба встретились с агентами хавбека «Наполи», чтобы понять его требования.

У 25-летнего игрока контракт с командой Серии А до июня 2023 года, однако он отказался от возможности подписать новое соглашение с клубом. Поэтому в «Наполи» знают, что предстоящее лето будет их последним шансом получить приличную сумму за Фабиана.

Также интерес к игроку проявляют «Барселона» и «Реал». «Наполи» хочет выручить с продажи Руиса около 19 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:55
Когда игроком интересуются Реал и Барселона, то у Арсенала шансы на подписание игрока резко уменьшаются....хотя если продать Джаку, то нам очень будет нужен игрок в центр поля, а еще лучше два игрока. Рубен Невеш и Фабиан Руис были бы отличным усилением для нас. Еще как вариант можно просмотреть опорника из Брайтона Ив Биссума....будет лето, поглядим кого в итоге подпишут
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:33
До лета очень много времени, так что этот разговор ни о чем
1 984
1 984
вчера в 09:18
Надо договариваться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Ну значит надо брать!
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