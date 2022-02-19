«Челси» намерен подписать Милитао. Бразилец не хочет уходить из «Реала»

Защитник «Реала» Эдер Милитао может перебраться в чемпионат Англии.
Marca утверждает, что наибольший интерес к бразильцу проявляет «Челси», который уже договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока.
Однако отмечается, что Милитао не хочет покидать «Реал», так как ему комфортно в Мадриде, также он доволен работой под руководством Карло Анчелотти. Эдер не хочет менять клуб до ЧМ-2022.
В конце прошлого года сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Милитао.
Милитао, Алаба,Менди....возможно летом еще и Рюдигера подпишут и нормальная защитная линия только Карвахаль подводит
Милитао, Алаба,Менди....возможно летом еще и Рюдигера подпишут и нормальная защитная линия только Карвахаль подводит