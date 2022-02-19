«Челси» намерен подписать Милитао. Бразилец не хочет уходить из «Реала»

1645270089

19 февраля 2022, 14:28

Защитник «Реала» может перебраться в чемпионат Англии.

Marca утверждает, что наибольший интерес к бразильцу проявляет «Челси», который уже договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока.

Однако отмечается, что Милитао не хочет покидать «Реал», так как ему комфортно в Мадриде, также он доволен работой под руководством Карло Анчелотти. Эдер не хочет менять клуб до ЧМ -2022.

В конце прошлого года сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Милитао.