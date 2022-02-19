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«Челси» намерен подписать Милитао. Бразилец не хочет уходить из «Реала»

19 февраля 2022, 14:28

Защитник «Реала» Эдер Милитао может перебраться в чемпионат Англии.

Marca утверждает, что наибольший интерес к бразильцу проявляет «Челси», который уже договорился о встрече с представителями 24-летнего игрока.

Однако отмечается, что Милитао не хочет покидать «Реал», так как ему комфортно в Мадриде, также он доволен работой под руководством Карло Анчелотти. Эдер не хочет менять клуб до ЧМ-2022.

В конце прошлого года сообщалось, что «Реал» намерен продлить контракт с Милитао.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 16:06
Пусть идёт на понижение зарплаты и остаётся!
протон
протон
19 февраля в 15:44
Типа реал хочет рюдигера и они в стиле псж забрала у барсы неймара хотят также с реалом? Нее)) реал не тот клуб)
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 15:34
А зачем ему уходить из Мадридского Реала, если там он основной защитник???
Милитао, Алаба,Менди....возможно летом еще и Рюдигера подпишут и нормальная защитная линия только Карвахаль подводит
Romeo 777
Romeo 777
19 февраля в 15:01
Да ну, не верю. Да и особо никогда надежностью не славился. Челси по прежнему нацелен на Кунде.
Мaлик
Мaлик
19 февраля в 14:46
Насилу мил не будешь...
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 14:42
Это его право
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 14:29
Проблема решаема .
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