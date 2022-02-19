«Монако» нацелен на трансфер Деста. «Барса» готова продать его за €20 млн

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19 февраля 2022, 13:39

«Монако» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» .

Diario Sport сообщает, что представители монегасков посетили Барселону для переговоров с каталонцами.

Отмечается, что «Монако» интересуется Дестом с прошлого лета, тогда клуб был готов арендовать 21-летнего американца, теперь же рассчитывает оформить полноценный трансфер.

«Барселона» готова продать Деста за 20 млн евро, но решение будет принимать игрок, который на данный момент не хочет покидать клуб.

Также ранее появлялась информация, что Дест может вернуться из «Барселоны» в «Аякс».