ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

«Монако» нацелен на трансфер Деста. «Барса» готова продать его за €20 млн

19 февраля 2022, 13:39

«Монако» заинтересован в подписании защитника «Барселоны» Сержиньо Деста.

Diario Sport сообщает, что представители монегасков посетили Барселону для переговоров с каталонцами.

Отмечается, что «Монако» интересуется Дестом с прошлого лета, тогда клуб был готов арендовать 21-летнего американца, теперь же рассчитывает оформить полноценный трансфер.

«Барселона» готова продать Деста за 20 млн евро, но решение будет принимать игрок, который на данный момент не хочет покидать клуб.

Также ранее появлялась информация, что Дест может вернуться из «Барселоны» в «Аякс».

Все новости
СлухиЛукас Васкес планирует покинуть «Реал»
Вчера, 23:10
Тухель получил добро на чистку состава «Челси». Под ударом звёзды, а заработать помогут шейхи
Вчера, 18:42Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
СлухиТри клуба Серии А претендуют на подписание Депая
Вчера, 17:41
Гвардиола: «У „Сити“ не было возможности подписать Кейна. Забудем об этом»
Вчера, 16:11
СлухиТри клуба АПЛ заинтересованы в трансфере защитника «Штутгарта» Сосы
Вчера, 15:40
Слухи«Реал» не будет продлевать контракты с Бэйлом, Марсело и Иско
Вчера, 14:25
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
19 февраля в 15:45
Хороший трансфер для Монако, 2х летний Жест ещё лет 35 сможет пылить за французов.
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 15:12
С Барсой стоит поторговаться.
нечитайло
нечитайло
19 февраля в 13:45
Надо все взвесить
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 13:40
Норм цена
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 13:40
Нормальное развитие событий...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 