Лещенко: «Переход Мхитаряна будет хорошим шагом вперёд для „Динамо“»

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ромы» в московский клуб.

«Динамо» нужно усиливаться, потому что у игроков бесконечное количество травм, скамейка короткая. Сейчас руководство все делает правильно, грамотно проводит селекцию, придерживается определенной стратегии развития клуба. Я полностью доверяю руководителям и переход Мхитаряна — это хороший шаг вперед.

Впишется ли Мхитарян в систему «Динамо»? Он неплохой футболист, с дриблингом. Все будет зависеть от его психологического состояния, человеческих качеств. В «Динамо» собрался дружный коллектив, как он в нем себя проявит — непонятно.