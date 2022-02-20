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Лещенко: «Переход Мхитаряна будет хорошим шагом вперёд для „Динамо“»

вчера, 14:35

Заслуженный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна в московский клуб.

«Динамо» нужно усиливаться, потому что у игроков бесконечное количество травм, скамейка короткая. Сейчас руководство все делает правильно, грамотно проводит селекцию, придерживается определенной стратегии развития клуба. Я полностью доверяю руководителям и переход Мхитаряна — это хороший шаг вперед.

Впишется ли Мхитарян в систему «Динамо»? Он неплохой футболист, с дриблингом. Все будет зависеть от его психологического состояния, человеческих качеств. В «Динамо» собрался дружный коллектив, как он в нем себя проявит — непонятно.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:45
Плеяда таких артистов как Лещенко гордость всего советского союза.
Jon718875
Jon718875
вчера в 22:46
Мхитаряну нужны от ДИНАМО только деньгаряны
shur
shur
вчера в 17:57
...а Я не помню, был Мхитарян на Юбилее у Валерьяновича ? Если был то
понятно дело !!!
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:47
Скорее этот переход так и останется слухом.
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:45
А зачем ещё, как не за деньгами к нам едут легионеры? Не за запахом тайги в самом деле.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:45
Пока не будет официального сообщения нет смысла коментировать такие слухи.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:20
Вряд ли это произойдёт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Мхитарян знаковая фигура и безусловно на пару лет усилит Динамо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:52
Если Мхитарян пойдет в РПЛ, то только за деньгами.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:43
Вроде не первое апреля.
Брулин
Брулин
вчера в 15:41
Да не перейдёт он в Динамо. Эта очередная новость для болтовни. Надо же нас как то развлекать, а больше нечем.
Ну просто чудный вброс.......
Igo0rek
Igo0rek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:02, ред.
Его карьера уже давно близится к концу.
berda2003
berda2003
вчера в 14:57
по стопам зенита - сбор б/у продуктов...
ведь, начали хорошо, своих и чужих молодых подтянули... кто-то захотел откат получить.
beefs
beefs
вчера в 14:56
да Мхитарян не поедет в Россию, он об этом неоднократно говорил...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:52
А для Мхитаряна переход в Динамо будет шагом вниз. Если он перейдет из топ чемпионата в РПЛ, то это значит, что его карьера близится к концу и он хочет здесь хорошо заработать перед пенсией.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:39
Спорный трансфер....Хотя мастерство Генриха неоспоримо
Cat01
Cat01
вчера в 14:36
Желаю успехов
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