«Динамо» присматривается к Мхитаряну. Раньше Генрих отказывал «Зениту», «Спартаку» и «Анжи».

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вчера, 23:57

Ценный и опытный свободный агент.

Бувач прекрасно знает армянского плеймейкера

Журналист Константин Алексеев подтвердил, что «Динамо» интересуется Мхитаряном. Источник прямо связан с «бело-голубыми», экспертизе в таком вопросе можно смело доверять. Имеем дело с фактом. Хотя и без инсайдеров все понятно. Бувач был бы плохим спортивным директором без попытки завербовать своего давнего знакомого по «Боруссии» Д.

Не со всеми тренерами у Мхитаряна были идеальные отношения – тут намек на Моуриньо. Но даже с Жозе армянин помирился, выходит в основе «Ромы». По новому контракту после шикарного прошлого сезона у Генриха зарплата в размере 3 млн евро, но договор продлили не на два сезона, как предполагали, а лишь до лета. Хавбеку 33 года, его агент – Мино Райола, поэтому в «Роме» решили не усложнять себе жизнь.

Мхитарян до сих пор один из лучших в команде наравне с Пеллегрини и Абрахамом. Но если хочет получить длительный контракт с классной зарплатой, то должен присмотреться к другой лиге, где приютят немолодого мастера. В Турцию по понятным причинам армянский футболист не поедет, а вот Россия – рабочий вариант. Не хочется также оскорблять читателей объяснением, зачем Мхитарян в «Динамо».

Понятно, что Смолова взяли, поскольку Тюкавину надо спокойно вырасти. Команде не хватало опыта, о чем часто говорил Шварц. Шиманьски, особенно если получится сыграть весной без боли на пике, заинтересует западные клубы, как и юный талант Захарян. Также «Динамо» нужно морально готовиться к возможному старту в квалификации Лиги чемпионов.

Вести переговоры с Мхитаряном логично, особенно от имени его бывшего тренера. Многие конкуренты усиливаются, а трансферная зима прошла для Бувача и Шварца тихо. Этому есть объяснение – команда прогрессировала, но Мхитарян не помешает. Мало в мире футболистов с таким чувством момента. Армянин, который начинал путь в «Пюнике» и донецком «Метталурге», забил 25 мячей в 29 играх за «Шахтер» в УПЛ на позиции ложного форварда.

По умению органично смотреться на разных позициях хавбек даст фору даже парочке легенд футбола. Фантастический футболист, и если со здоровьем нет проблем, а тренер в нем нуждается – всегда принесет пользу.

«Рома» изменилась, но Мхитарян остался в основе

В прошлом сезоне Генрих забил 13 мячей и сделал 10 ассистов только в чемпионате. Теперь его результативность упала, но изменились задачи и подход команды. Мхитарян где только у Моуриньо не играл, выходил на восьми разных позициях. Это говорит о запредельном классе футболиста. Но одновременно объясняет, почему надо смотреть не только на голые цифры.

У «Ромы» появился молодой ненасытный форвард Абрахам, а это автоматически отнимает у Мхитаряна удары с убойных позиций. В прошлом сезоне xG90 был 0.41, а сейчас в пересчете на полный матч вероятность забить гол всего 0.11, почти в четыре раза ниже. Но новая роль не мешает создавать голы для других, по ассистам выше только Верету. Генрих – игрок твердой основы, провел более двух десятков матчей.

Только низкая седьмая позиция «Ромы» — уступают «Лацио», хотя сыграли на матч больше, и агрессивная риторика Мино Райолы, который привык только требовать, может привести к расставанию с Мхитаряном. Но если человек тянет на уровне Серии А, то в РПЛ обязательно пригодится. Да и про возраст можно не начинать, если полузащитник на год младше, чем Дзюба, а в его игре силовая составляющая и скорость большой роли не играют.

Кроме «Динамо», могут присмотреться «Краснодар» и «Спартак»

Генрих сам рассказывал, что его звали в «Спартак». Но тогда Мхитарян считал «Шахтер» лучшей командой Восточной Европы, мечтал о переходе в топ-5. Также Мхитарян получил невероятное предложение от «Анжи». С бонусами предлагали контракт на 20 млн евро за несколько лет, но хавбек отказался. Понимал, что хорошие деньги заработает в Бундеслиге и АПЛ , пошел за мечтой.

А сейчас может подумать о «пенсионном» заработке. Мхитарян за всю карьеру лишь раз вылетал на полтора месяца, но успешно вернулся. Года два-три в большой футбол легко поиграет. А поскольку история его приглашения в Россию длительная – как только армян перестали считать легионерами в РПЛ , все, начиная с «Зенита», изучали его кандидатуру, то вряд ли «Динамо» будет единственным в очереди.

«Спартак» опроверг информацию об интересе. Но у пресс-атташе клуба странная война с инсайдерами. Один из них почему-то обиделся, что ссылаются на официальные заявления клуба. Не исключаем, что сейчас от Дмитрия Зеленова фанаты «красно-белых» не добьются четких ответов. Тут как пассаж от представителя «Рубина» о переговорах с Ракицким. Вместо ответа получили политическое заявление – раз «Зенит» играет в ЛЕ , то из Казани не будут тревожить, подтверждая информацию.

Многие сейчас играют словами в своих интересах, а в интересах российского футбола, чтобы новый клуб Мхитаряна из РПЛ четко понимал, зачем ему немолодой, но классный исполнитель. Бувач и Шварц ближе всего к осмыслению, если знают больше нашего о планах Шиманьски и мечтают услышать гимн ЛЧ на стадионе «Динамо». У «Спартака» традиционно «все сложно», но есть еще один клуб, где в теории могли бы начать переговоры с Мхитаряном.

Речь о «Краснодаре», хотя аргументация трансфера от западных источников веселая. Раз Галицкий – армянин по происхождению, то якобы готов предложить Мхитаряну контракт, а потом ввести Генриха в руководство клуба. С другой стороны, у игрока прямой выход на Райолу, которого знают все. Мхитарян понимает немецкий, русский, португальский, английский и французский языки, а игровой интеллект указывает на наличие обычной смекалки.

Даже зарплата, если Фарке понадобиться Мхитарян, не помешает, ведь речь о свободном агенте. Можно отдать деньги, которые могли потратить на трансфер, самому игроку. Ионов не юный, Кабелла и Классон не клялись в вечной верности РПЛ , а Сперцян рад увидеть в команде соотечественника. «Динамо», «Спартак» и «Краснодар» должны следить за ситуацией, ведь есть аксиома Крыховяк. Гжегож лишь на год моложе, чем Генрих Гамлетович, но спокойно помогал «Локомотиву», а теперь влияет на игру «горожан».