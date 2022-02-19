ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Карраскаля: «ЦСКА — это европейский топ-клуб»

19 февраля 2022, 21:34

Мартин Родригес, агент Хорхе Карраскаля, рассказал о деталях перехода своего клиента в ЦСКА.

У Карраскаля были предложения от других команд Европы, Мексики и МЛС. Почему Хорхе выбрал ЦСКА? По причине того, что это европейский топ-клуб, который обычно играет в еврокубках и имеет тот же уровень структуры и организации, что и большие команды мира.

Насколько сложными были переговоры? Как и любые переговоры между двумя мировыми топ-клубам. Каждый хотел найти лучшие условия для своего клуба, как и мы пытаемся найти лучшие условия для Хорхе. Но ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить его сейчас, и «Ривер» хочет, чтобы игрок попал в топ-команду.

Все новости
В «Химках» прокомментировали интерес к вратарю «Спартака» Максименко
Вчера, 22:06
«Зенит» не делал предложений по трансферу Лантратова
Вчера, 21:32
Слухи«Зенит» решил купить нового вратаря зимой после матча с «Бетисом» в ЛЕ
Вчера, 20:45
Стало известно, почему полузащитник «Арсенала» Эль-Нени не перешёл в ЦСКА
Вчера, 20:24
В «Химках» отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Лантратову
Вчера, 20:04
СлухиМаксименко может заменить Лантратова в «Химках»
Вчера, 19:26
Сортировать
Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 11:39
Всё так и есть. Всё так и есть
vovinho11
vovinho11
вчера в 09:34
Откуда такая информация?
galem72
galem72
вчера в 09:31
Видимо, агенту не рассказали, что за откровенное лицемерие ему бонусы не выпишут. ))
просто_так
просто_так
вчера в 09:14
С чувством юмора у агента все в порядке
112910415
112910415
вчера в 07:14
доброе слово, конечно, приятно
youtomee
youtomee
вчера в 02:22
и тебя вылечат....
ДинAmo
ДинAmo
вчера в 01:12
Тебе так сказали?) и ты поверил, глупенький?)))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:54
Работа агента на все сто процентов, языком 😝 !!!)
valt134
valt134
вчера в 00:40
Млять... Ну сколько можно эту Байду слушать??? Я, Млять, Ваш Родственник...
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:24
Ну мы то знаем какие они топы начиная с "флагмана" Всея восточной европы))
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 00:23
он про Мальме знает))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 00:23
Всё так говорят, когда приходят
Over 9000
Over 9000
вчера в 00:10
и не поспоришь. еврочашка есть.
остальным завидовать!
Izmar
Izmar
19 февраля в 23:45
Агент, наверное, клубы перепутал. А про фурор с Лудогорцем или Ференцварошем ему просто не рассказали.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 февраля в 23:40
а Фукс-то где?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
19 февраля в 23:05
Приятно слышать добрые слова от Мартина Родригеса.
lotsman
lotsman
19 февраля в 23:00
Он что то перепутал с топом.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 22:39
Языджи на Наташу, Карраскаля на воспоминания взяли!!! Что дальше придумают, звёздочки на погоны? Ну это с Африки ребят надо там любят побрякушки!
Mekail
Mekail
19 февраля в 22:37
Если клуб находится в Европе, значит он Европейский
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
19 февраля в 22:36
Это эмоции...эмоции)...
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 22:32
oFANATo
oFANATo
19 февраля в 22:23
А агент Мартин Родригес прав.....ЦСКА входит в РЕЙТИНГ ТОП 100 КЛУБНЫХ КОМАНД ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
19 февраля в 22:20
Разве что географически расположен в Европе.!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 февраля в 22:06
Сразу припомнилась песенка детства ;
Колумб Америку открыл
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную.....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 февраля в 22:05
Да хватит заливать...))) Европейский клуб . У нас сейчас их попрусту нет
Союзник противников
Союзник противников
19 февраля в 22:00, ред.
КАк бы все силы на интервью не растратил.
particular
particular
19 февраля в 21:55
Видимо, агент остался не внакладе :)) Поёт, щебечет и заливается :))
pomor45
pomor45 ответ beefs (раскрыть)
19 февраля в 21:47
Так топнул, что пукнул.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 февраля в 21:42
- Ты слышал как он нас обозвал?
- Слышал.Надо погуглить.Что такое "топ".
pomor45
pomor45
19 февраля в 21:41
Петушка хвалит кукуха за то, что хвалит он петушку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 