Агент Карраскаля: «ЦСКА — это европейский топ-клуб»

Мартин Родригес, агент , рассказал о деталях перехода своего клиента в ЦСКА .

У Карраскаля были предложения от других команд Европы, Мексики и МЛС . Почему Хорхе выбрал ЦСКА ? По причине того, что это европейский топ-клуб, который обычно играет в еврокубках и имеет тот же уровень структуры и организации, что и большие команды мира.