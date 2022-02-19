Агент Карраскаля: «ЦСКА — это европейский топ-клуб»

Мартин Родригес, агент Хорхе Карраскаля, рассказал о деталях перехода своего клиента в ЦСКА.
У Карраскаля были предложения от других команд Европы, Мексики и МЛС. Почему Хорхе выбрал ЦСКА? По причине того, что это европейский топ-клуб, который обычно играет в еврокубках и имеет тот же уровень структуры и организации, что и большие команды мира.
Насколько сложными были переговоры? Как и любые переговоры между двумя мировыми топ-клубам. Каждый хотел найти лучшие условия для своего клуба, как и мы пытаемся найти лучшие условия для Хорхе. Но ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить его сейчас, и «Ривер» хочет, чтобы игрок попал в топ-команду.
остальным завидовать!
остальным завидовать!
Колумб Америку открыл
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную.....
Колумб Америку открыл
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную.....
- Слышал.Надо погуглить.Что такое "топ".
- Слышал.Надо погуглить.Что такое "топ".