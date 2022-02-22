Гбамен — о переходе в ЦСКА: «Я в хорошей форме, хоть давно и не играл»

Полузащитник «Эвертона» высказался о переходе в ЦСКА на правах аренды.

Переговоры прошли быстро? Да, достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА , хочу дать команде все, на что я способен.

В «Эвертоне» я расспросил Саломона Рондона о городе, о людях, которые играют и работают в ЦСКА . Он дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам, которые страстно поддерживают команду и сказал, что мне все очень понравится.

Знал ли, что в ЦСКА уже играли ребята из Кот-д’Ивуара? Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).

Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею.