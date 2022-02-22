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Гбамен — о переходе в ЦСКА: «Я в хорошей форме, хоть давно и не играл»

22 февраля 2022, 19:49

Полузащитник «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен высказался о переходе в ЦСКА на правах аренды.

Переговоры прошли быстро? Да, достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен.

В «Эвертоне» я расспросил Саломона Рондона о городе, о людях, которые играют и работают в ЦСКА. Он дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам, которые страстно поддерживают команду и сказал, что мне все очень понравится.

Знал ли, что в ЦСКА уже играли ребята из Кот-д’Ивуара? Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).

Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:35
скоро увидим
протон
протон
22 февраля в 23:43
То что Эвертон отдал его в аренду без права выкупа даёт надежду, что игрок неплохой. Тот же Фукс очень много травмировался, а сейчас хорошо смотрится.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 февраля в 22:46
Нам бы лучше 2-го Думбия, чем первого Гбамена, что-то я в него не сильно верю, плюс Мухин есть молодой и перспективный, а вот в нападении кроме Антона нет не кого....
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 22:34
Посмотрим , чем порадует нас Гбамен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 20:34
Если в хорошей форме значит в субботу увидим на поле.
SHMEL258
SHMEL258
22 февраля в 20:20
Многие лукавят про свою форму, набивая цену. Посмотрим на тебя.
Накир
Накир
22 февраля в 20:17
Удачи тебе в ЦСКА
shlomo2
shlomo2
22 февраля в 20:10
Ну теперь нужно на поле доказать все это
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 февраля в 20:09
Посмотрим, удачных игр тебе.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 20:03
Ну покажи болельщикам что ты умеешь.
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 19:51
Давай,Иван Филиппович,не опозорь односельчан,игравших в ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 19:50
Хороший игрок,будет забивной!
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