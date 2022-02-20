ЦСКА усилился тренером, тремя плеймейкерами и ждёт еще одного новичка. У Алексея Березуцкого больше нет отговорок

Фукс и Магнуссон тоже в строю.
Если отталкиваться от сыгранных матчей и минут, то у ЦСКА вратарем был бессменный Акинфеев. В центре защиты играли Бийол и Дивеев. На флангах Фернандес и Обляков. В середине поля больше всех минут провел Мухин, на острие – Заболотный. Эджуке закрывал левый фланг, Ахметов, Зайнутдинов и Чалов дополняли картину.
У ветеранов Дзагоева и Набабкина была игровая практика. А вот Щенникова видели мало. Как и Васина, которого не планировали отдавать в «Кайрат». Но казахский клуб сам обратился с инициативой. И поскольку Фукс и Магнуссон играют на сборах, то братья Березуцкие – Василий присоединился в штабе к Алексею, одобрили прощание с бывшим напарником.
Но куда интереснее, как сработали на «вход». Медина, Языджи и Карраскаль уже на борту, ждут четвертого новичка. На днях говорили про уругвайца Эмилиано Мартинеса из «Брагантино», а теперь пришли за резервистом «Эвертона». В свое время миллиардер Усманов, чей сын работает в ливерпульском клубе, помогал ЦСКА оформить переход Влашича.
Не удивимся еще одному трансферу по накатанному маршруту. Вот только как оценивать зимние перестановки у «армейцев»? На первый взгляд, все логично, усилились, но разберемся с двух кардинальных точек зрения, ведь спорные моменты присутствуют, как и дискуссии о силе ходов Бабаева.
«Неудачная трансферная кампания»
1. Все новички проблемные. Ивуариец из «Эвертона» много месяцев пропустил из-за травм. Карраскаль после повреждения мениска в юности терял форму только из-за веселой жизни. Но Медина сидел на скамейке в Нью-Йорке в предпоследнем сезоне в США, а Языджи был запасным в Лилле осенью. Ни один из новичков не играл стабильно, и это настораживает.
2. Только одного подписали. Из всех только свободный агент Медина присоединился к команде на постоянной основе. И если в контракте Языджи есть пункт о выкупе, то с Карраскалем и особенно с Гбаменом рисковать не стали. В результате ЦСКА может дать игровую практику каждому, а в итоге получит или аренду в стиле Анджорина в «Локомотив», когда травма все сломала, или «прокачает» игроков для других клубов.
3. Некому будет разрушать. Не факт, что новый опорник продержится на поле долго, пускай в «Майнце» ивуариец играл куда чаще, чем в «Эвертоне». Но в целом намечается перекос в сторону атаки. Фернандес не защитник, как и Обляков. Марио – латераль, атакующий игрок фланга, а Иван – переученный на флангового футболиста хавбек. Мухина может не быть в основе, а Гбамен впервые увидит партнеров на днях. Ошибки в обороне неизбежны, как и ротация.
4. Не взяли центрфорварда. Еще одна проблема массированной трансферной кампании – у ЦСКА нет запасного варианта впереди. Чалов отдал первую голевую передачу в футболке «Базеля», снова вышел в основе и сыграл восемьдесят минут. У Заболотного хватит сил на весь матч в РПЛ, но страхуют Антона лишь молодым Яковлевым. Мурики из «Лацио» не выдернули, дефицит на позиции налицо, записали Эджуке в список форвардов.
5. Не усилили левый край. Есть Щенников и Обляков, слева может сыграть Зайнутдинов, поэтому Тикнизян и ушел в «Локомотив». Но если подумать, то вся надежда на Магнуссона. Левое крыло сработает, только если исландец не нужен в центре защиты, но круто проведет весну слева на бровке, а Эджуке сохранит форму. Левый фланг в защите могли бы усилить зимой, а вместо этого взяли троих игроков на две вакантные позиции под нападающим.
«Прекрасная трансферная кампания»
1. Атака требовала свежих ходов. По качеству моментов ЦСКА был на седьмом месте, а «Спартак» сразу за ним. С таким количеством опасных моментов высоко в таблице не забраться. Понятно, почему Березуцкий потребовал подписывать созидателей. И раз Бабаев нашел выход на арендованных игроков и свободного агента, то зачем ругать выбор раньше времени? Оценим Медину, Карраскаля и Языджи в деле. Как и Гбамена, если в итоге договорятся.
2. Языджи проверили во Франции. Турецкий хавбек выделяется, и не только благодаря представлению с последствиями для Катерины Кирильчевой. Похоже, является футболистом самого высокого класса среди новичков. Такая фигура была нужна, на ее важность указывали удачные отрезки в исполнении Дзагоева. Языджи играет выше, может даже в роли второго нападающего появиться. Никогда не блистал стабильностью, иначе отправился бы в АПЛ вместо РПЛ, но речь о действующем чемпионе Франции, ведь пока ПСЖ официально не отобрал у «Лилля» корону.
3. У арендованных игроков есть мотивация. Раз все, кроме одного, не получили полноценный контракт с ЦСКА, то мечтают себя проявить. Сохраняется опасение, упомянутое выше – могут наращивать мощь ради себя любимых и перехода в другой клуб, возможно, в топ-5. Но у Языджи не было вариантов лучше, игрок его стиля не в каждую тактическую модель в 2022 году впишется. Гбамен понимает, что получит последний шанс. Да и Карраскаля не пригласят в клуб с хорошей зарплатой, если не заиграет в ЦСКА.
4. У тренера больше вариантов. Однообразность команды пугала фанатов ЦСКА. По забитым голам «армейцы» на десятом месте в сезоне. Оборона выручала – по пропущенным мячам первые, но ради этого показателя шли на жертвы и тактически, и буквально, ведь Акинфеев потратил много сил и энергии, чтобы стиль Алексея Березуцкого не закинул на десятое место, рядом со «Спартаком». Появление четырех легионеров – шанс увидеть совершенно новый ЦСКА. Особенно если Фукс и Магнуссон внедрятся в линию защиты, ведь осенью их в стартовом составе не хватало.
5. Все-таки подписывают опорника. Тянули до последнего, но за шесть дней до дерби против «Спартака» вроде бы выбрали нового разрушителя. «Красно-белые» прятались от зрителей на финальном отрезке сборов, а Березуцкому нечего скрывать. Новичков будет добавлять порциями, ведь одни прошли сборы, а другие приехали позже. Но если закрыть глаза на отсутствие нового нападающего, то провели активную зиму.
Мнение читателей. Оцените трансферную кампанию «армейцев»
До второго места всего шесть пунктов. Пускай по ожидаемым очкам «армейцы» лишь восьмые в РПЛ, а это место ниже «Спартака», Березуцкий не провалился ближе ко дну таблицы. Теперь ему поможет родной брат и четверка неидеальных, но мастеровитых легионеров. Оговорок предостаточно по каждому, но в клуб без еврокубков не рвались новые Фернандес и Влашич. Довольствуются скандалистами, вроде Карраскаля, но все новички – яркие.