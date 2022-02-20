ЦСКА усилился тренером, тремя плеймейкерами и ждёт еще одного новичка. У Алексея Березуцкого больше нет отговорок

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вчера, 15:55

Фукс и Магнуссон тоже в строю.

Если отталкиваться от сыгранных матчей и минут, то у ЦСКА вратарем был бессменный Акинфеев. В центре защиты играли Бийол и Дивеев. На флангах Фернандес и Обляков. В середине поля больше всех минут провел Мухин, на острие – Заболотный. Эджуке закрывал левый фланг, Ахметов, Зайнутдинов и Чалов дополняли картину.

У ветеранов Дзагоева и Набабкина была игровая практика. А вот Щенникова видели мало. Как и Васина, которого не планировали отдавать в «Кайрат». Но казахский клуб сам обратился с инициативой. И поскольку Фукс и Магнуссон играют на сборах, то братья Березуцкие – Василий присоединился в штабе к Алексею, одобрили прощание с бывшим напарником.

Но куда интереснее, как сработали на «вход». Медина, Языджи и Карраскаль уже на борту, ждут четвертого новичка. На днях говорили про уругвайца Эмилиано Мартинеса из «Брагантино», а теперь пришли за резервистом «Эвертона». В свое время миллиардер Усманов, чей сын работает в ливерпульском клубе, помогал ЦСКА оформить переход Влашича.

Не удивимся еще одному трансферу по накатанному маршруту. Вот только как оценивать зимние перестановки у «армейцев»? На первый взгляд, все логично, усилились, но разберемся с двух кардинальных точек зрения, ведь спорные моменты присутствуют, как и дискуссии о силе ходов Бабаева.

«Неудачная трансферная кампания»

1. Все новички проблемные. Ивуариец из «Эвертона» много месяцев пропустил из-за травм. Карраскаль после повреждения мениска в юности терял форму только из-за веселой жизни. Но Медина сидел на скамейке в Нью-Йорке в предпоследнем сезоне в США , а Языджи был запасным в Лилле осенью. Ни один из новичков не играл стабильно, и это настораживает.

2. Только одного подписали. Из всех только свободный агент Медина присоединился к команде на постоянной основе. И если в контракте Языджи есть пункт о выкупе, то с Карраскалем и особенно с Гбаменом рисковать не стали. В результате ЦСКА может дать игровую практику каждому, а в итоге получит или аренду в стиле Анджорина в «Локомотив», когда травма все сломала, или «прокачает» игроков для других клубов.

3. Некому будет разрушать. Не факт, что новый опорник продержится на поле долго, пускай в «Майнце» ивуариец играл куда чаще, чем в «Эвертоне». Но в целом намечается перекос в сторону атаки. Фернандес не защитник, как и Обляков. Марио – латераль, атакующий игрок фланга, а Иван – переученный на флангового футболиста хавбек. Мухина может не быть в основе, а Гбамен впервые увидит партнеров на днях. Ошибки в обороне неизбежны, как и ротация.

4. Не взяли центрфорварда. Еще одна проблема массированной трансферной кампании – у ЦСКА нет запасного варианта впереди. Чалов отдал первую голевую передачу в футболке «Базеля», снова вышел в основе и сыграл восемьдесят минут. У Заболотного хватит сил на весь матч в РПЛ , но страхуют Антона лишь молодым Яковлевым. Мурики из «Лацио» не выдернули, дефицит на позиции налицо, записали Эджуке в список форвардов.

5. Не усилили левый край. Есть Щенников и Обляков, слева может сыграть Зайнутдинов, поэтому Тикнизян и ушел в «Локомотив». Но если подумать, то вся надежда на Магнуссона. Левое крыло сработает, только если исландец не нужен в центре защиты, но круто проведет весну слева на бровке, а Эджуке сохранит форму. Левый фланг в защите могли бы усилить зимой, а вместо этого взяли троих игроков на две вакантные позиции под нападающим.

«Прекрасная трансферная кампания»

1. Атака требовала свежих ходов. По качеству моментов ЦСКА был на седьмом месте, а «Спартак» сразу за ним. С таким количеством опасных моментов высоко в таблице не забраться. Понятно, почему Березуцкий потребовал подписывать созидателей. И раз Бабаев нашел выход на арендованных игроков и свободного агента, то зачем ругать выбор раньше времени? Оценим Медину, Карраскаля и Языджи в деле. Как и Гбамена, если в итоге договорятся.

2. Языджи проверили во Франции. Турецкий хавбек выделяется, и не только благодаря представлению с последствиями для Катерины Кирильчевой. Похоже, является футболистом самого высокого класса среди новичков. Такая фигура была нужна, на ее важность указывали удачные отрезки в исполнении Дзагоева. Языджи играет выше, может даже в роли второго нападающего появиться. Никогда не блистал стабильностью, иначе отправился бы в АПЛ вместо РПЛ , но речь о действующем чемпионе Франции, ведь пока ПСЖ официально не отобрал у «Лилля» корону.

3. У арендованных игроков есть мотивация. Раз все, кроме одного, не получили полноценный контракт с ЦСКА , то мечтают себя проявить. Сохраняется опасение, упомянутое выше – могут наращивать мощь ради себя любимых и перехода в другой клуб, возможно, в топ-5. Но у Языджи не было вариантов лучше, игрок его стиля не в каждую тактическую модель в 2022 году впишется. Гбамен понимает, что получит последний шанс. Да и Карраскаля не пригласят в клуб с хорошей зарплатой, если не заиграет в ЦСКА .

4. У тренера больше вариантов. Однообразность команды пугала фанатов ЦСКА . По забитым голам «армейцы» на десятом месте в сезоне. Оборона выручала – по пропущенным мячам первые, но ради этого показателя шли на жертвы и тактически, и буквально, ведь Акинфеев потратил много сил и энергии, чтобы стиль Алексея Березуцкого не закинул на десятое место, рядом со «Спартаком». Появление четырех легионеров – шанс увидеть совершенно новый ЦСКА . Особенно если Фукс и Магнуссон внедрятся в линию защиты, ведь осенью их в стартовом составе не хватало.

5. Все-таки подписывают опорника. Тянули до последнего, но за шесть дней до дерби против «Спартака» вроде бы выбрали нового разрушителя. «Красно-белые» прятались от зрителей на финальном отрезке сборов, а Березуцкому нечего скрывать. Новичков будет добавлять порциями, ведь одни прошли сборы, а другие приехали позже. Но если закрыть глаза на отсутствие нового нападающего, то провели активную зиму.

Мнение читателей. Оцените трансферную кампанию «армейцев»